Astăzi aș vrea să facem împreună o listă a pieselor care au legătură cu… caii. Da, piesele cu haiduci, piese cu cai, armăsari și alte cele. Când nu am idei cum să mai promovez piese folk, ale colegilor sau chiar ale mele, încep să inventez chestii. Iar una din ideile născute când nu mai aveam nici o idee (see what I did there?) a fost să fac serii de piese cu subiect comun. Dacă vă uitați pe contul de Youtube Marius Matache veți găsi playlist-uri cu folk cu ploaie, folk de iarnă etc. Hai să încep eu cu cele mai cunoscute, dar aștept și sugestiile voastre.

Oi fi eu mare fan Nicu Alifantis, dar piesa aceasta nu o știam. Dar când ești abonat la contul de YouTube al unui artist, descoperi și chestii care nu sunt pe albume. Versurile sunt semnate de Fănuș Neagu (brăilenii între ei) și face parte din coloana sonoră a filmului „Din țara niciodată apă, niciodată pământ”, regia Marian Stanciu, apărut în 2003.

Pentru Dan Chebac, piesa Caii liberi rămâne piesa de referință. Îmi pare rău că nu există pe YouTube o variantă de pe albumul apărut în 2019, care sună foarte bine, așa că trebuie să vă mulțumiți cu varianta originală. Dar o găsiți pe Spotify.

Shameless self-promotion: Marius Matache – Poem cu cai. Este piesa ce deschide primul album Marius Matache, HOINAR prin Piața Matache, pe versuri de Liviu Florin Jianu.

Tata și caii una din piesele la care mă gândesc când spun Victor Socaciu. Pe versuri de Adrian Păunescu și în orchestrația lui George Natsis. Greu de crezut că există un iubitor de folk cu vechime care să nu știe piesa. Ocazie cu care îi spunem și La mulți ani! lui Victor Socaciu, care astăzi împlinește 68 de ani.

Cu piesa Ninge peste cai de la Orizont 77, împușc doi iepuri: și caii, și iarna. Versurile sunt semnate de Nicolae Petricec, iar Ghiță Danciu și Vali Moldovan au făcut o treabă foarte faină.

Ultimele două propuneri ale mele sunt printre piesele pe care, din experiența celor patru ani în școli și licee, copiii le recunosc cu ușurință și le fredonează alături de noi. Prima dintre ele este Vali Sterian și Amintire cu haiduci, nu degeaba am făcut pe albumul POE3 – note lângă note un cover cu copiii. Degeaba ai chitară dacă nu ai cântat măcar o dată această piesă.

Când eram în liceu (1992 – 1996). nu exista bal de boboci fără Andrii Popa. Zi și noapte tot călare, și-are-un murg de 4 ani, să nu avem vorbe că nu se încadrează. În plus, haiducii umblau călare, nu, doar nu pe biciclete? Piesa lui Mircea Baniciu, în varianta originală de clip din 1975, alături de Phoenix.

Începutul fiind făcut, aveți cuvântul: ce alte piese cu cai din folkul românesc v-au mai plăcut? Să facem aici o listă frumoasă, care să placă la toată lumea.

Piese cu caii din folk propuse de cititorii ForeverFolk