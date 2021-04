Avem un episod de Muzică de carantină plin de culori, iar aici e meritul artiștilor care au avut chef să coloreze viața oamenilor cu piesele lor. Am apreciat că la episodul 13 artiștii prezenți au distribuit articolul (până la urmă, e promovarea lor, în special).

Peste Generații e o dovadă că “boala” numită folk se transmite din generație în generație. Tată și fiu, Cătălin și Alexandru Gogoșeanu se ambiționează să arate că e datoria fiecăruia dintre noi să ne educăm copiii cu muzică bună. Sigur, Alexandru e la vârsta la care sindromul guitar hero se manifestă puternic, dar toți ne visăm următorul Satriani, Hagi sau Alifantis (unii dintre noi chiar la vârste mai înaintate – vorbesc despre un prieten, nu vă faceți griji!). Anul trecut au scos un LP (4 piese, disponibil integral pe contul lor de Youtube). Dar copiii talentați merită încurajați și ghidați spre mai bine, așa că eu vă invit să ascultați Culori în păr.

Vreau demult să postez o piesă cu Ana-Maria Ivan, dar am tot așteptat să apară ceva pe canalul ei de Youtube (ca să știți, dacă piesa apare pe canalul vostru, aveți un argument în plus să apăreți pe ForeverFolk – e modul meu de a vă stimula să vă îngrijiți de acest canal de comunicare esențial pentru orice muzician). La fel cum o piesă trasă în studio, eventual și orchestrată, e un plus. Revenind însă la Ana-Maria, descoperită cu ocazia recitalului de la Live Music Summer Camp Brezoi 2020, am remarcat că risc să îmbătrânesc. Așa că am luat la ascultat ce am găsit pe Youtube și m-am oprit la piesa Culoarea mea. E o joacă simpatică, ce, cu niște instrumentiști serioși, poate deveni o piesă de dat pe radio.

Gri e o culoare? Habar nu am, dar CRI GRI sigur e un proiect muzical plin de culoare. De pe albumul Best OFF. Beast ON, apărut în 2014, eu vă propun piesa Gri Cricul. Mi-a amintit de ea chiar autorul, Ștefan Mardale, că piesa originală a fost compusă compusă în 1985, la Brăila, după o plimbare nocturnă în Grădina Mare aflată sub un strat gros de zăpadă și a apărut în 2006, pe primul album al trupei, Glas de pește. Așadar, un cric gri pentru suflete colorate.

Nu există dubii că Dinu Olărașu a fost atins de geniu, dar uneori mă întreb dacă el conștientizează asta cu adevărat. Am descoperit recent o variantă foarte bună a imnului Folk You. Este realizată alături de medieșeanul Tudor Turcu, câștigătorul X-Factor, și sună bine de tot, cu niște chitări acustice fantastice, demne de orice album acustic rock (mi-a amintit un pic de Bon Jovi, recunosc!). Nu mai știu dacă am postat varianta originală vreodată, dar mi-a plăcut atât de mult aceasta încât am simțit nevoia să v-o arăt. Chiar dacă nu e o piesă nouă!

Dacă aveți propuneri pentru următoarele episoade de Muzică de carantină, nu ezitați să le postați în comentarii, că noi abia așteptăm să descoperim muzici noi.