Începem episodul 16 din seria Muzică de carantină cu o piesă pe versurile nemuritorului Nichita Stănescu. Cine reușește să îl “ordoneze” muzical pe Nichita merită din partea mea un premiu – metrică, rimă, nimic nu pare să susțină ideea de muzică. A făcut-o senzațional Nicu Alifantis, au mai încercat și alții, dar clar nu e ușor. O poveste faină are Ștefan Mardale despre acest text:

La începutul lui 2018, mă aflam în tabăra de iarnă a Școlii de Rock. Principala activitate era constituirea de trupe care urmau să compună o piesă pe care aveau s-o interpreteze la serbarea de închidere. De la cei mici la cei mai mari, încercarea nu e deloc ușoară. Cu muzica merge cum merge, dar cu textul e și mai greu. Am avut copii chiar de clasa a IV-a care râdeau de „versuri” ale unora dintre hiturile vremii lor. Am recomandat unei trupe Lecția de Zbor a lui Nichita. Nu știu ce am avut în minte pentru că media de vârstă a trupei era aproape de 10 ani. A doua zi, Miro, care îmi era elev, a fost delegat să îmi aducă la cunoștință că textul îi depășește. M-am gândit să văd dacă nu cumva mă depășește și pe mine.