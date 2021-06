Ca de obicei, când apare un album nou, menționăm și noi, chiar dacă artiștii nu prea se omoară să ne trimită informații. Chiar pentru acest episod de Muzică de carantină am bătut noi pe la uși, am întrebat, ne-am interesat și am cerut o piesă ici, una colo. Dar face parte din crezul meu personal că oamenii care continuă să compună, să scoată albume, trebuie susținuți. Altfel, am asculta toți Cenaclul Flacăra și nu ar fi deloc în regulă. Muzica folk rămâne un ecosistem viu, iar cei ce o duc mai departe trebuie promovați. De aceea, ca de obicei, vă rog să dați mai departe muzica lor, fie ea o muzică de carantină.

Virgil Gospodaru a lansat recent albumul Acceptare, iar de pe acest album vă propun să ascultăm piesa Exercițiu de purificare, scrisă pe versuri de Paul Spirescu. La realizarea acestui album, ce include 10 piese, au contribuit Victor Solomon (aranjamente orchestrale), textele fiind semnate de poeți precum Nicolae Dabija, Emilian Onciu, Adrian Păunescu sau Mihai Eminescu. Alte două piese de pe album – Simfonia primăverii, Balada – le găsiți pe contul de YouTube al artistului.

Dacă tot suntem la capitolul albume nou-lansate, vă semnalăm și albumul Cămașa de stele al lui Vali Petcu. Iar pentru a-l ilustra am ales piesa … 12+1 (vreo superstiție artistică, cine știe!), intitulată Bătrânul pescar, Vali semnând și textul piesei. Printre ceilalți textieri ai albumului îi regăsim pe Sorin Poclitaru, Andrei Maftei, Mihaela Baran sau Ovidiu Mihăilescu. Aranjamentul orchestral este semnat de Adrian Stavian. Ca și la Virgil, pe contul de YouTube al artistului sunt disponibile mai multe piese.

Continuăm pe aceeași linie și vă anunțăm că și băieții de la OCRU tocmai au scos primul lor album, intitulat identic OCRU. Pe lângă Adrian “Bubu” Mărgineanu (chitară acustică) și Dorin Pitariu (chitară acustică, chitare electrice), la realizarea albumului au contribuit Vlady Săteanu (bas), Gilberto Ortega (percuție, tobe), înregistrările, mixul și masterizarea fiind realizate de George Nemeznic. Noi am ales piesa Orașul cu pânze, muzică Adrian Mărgineanu, versuri Sorin Poclitaru.

Și vom încheia cu o piesă de noul album Claudia Șerdan, tot omonim cu artista în cauză și care a prins și formă fizică în acest an, urmând să ajungă și la voi cât de curând (de ex., pe Claudia și pe OCRU îi puteți vedea la Brezoi, pe 19 iunie – detalii aici). Versurile piesei îi aparțin lui Andrei Maftei, aranjamentele muzicale și video sunt semnate de Eugen Mihăescu, recită Flaviu Crișan.