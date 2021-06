Festivaluri folk 2021 e un articol cumva motivațional, să prindem curaj că anul acesta se vor desfășura mai multe evenimente ca în 2020. Evenimente clar vor fi, că de, folkul nu depășește jdemii de spectatori, deci e cumva mai simplu. Am zis să menționăm și noi ce evenimente au fost deja anunțate, urmând să completăm lista lor pe parcurs. E drept, după noua definiție a festivalului din lege (cea din 2020 – detalii aici), 3/4 din festivaluri folk nu se încadrează, mai ales că noi suntem obișnuiți ca fiecare cioacă cu trei chitare și o boxă pe scenă să se numească festival. Bine măcar că a trecut perioada taberelor, că toată lumea făcea una…

Dar, ca să nu mai lungim dezbaterea, începem cu recomandările noastre, urmând ca în partea a doua a articolului să aveți și alte evenimente, pe scurt, conform unui posibil calendar. Ca de obicei, ne declarăm deschiși oricărei colaborări mutual avantajoase (adică nouă ne place munca, dar nu muncim degeaba pentru alții). Articolul de față e cadou pentru fanii folkului, nu pentru organizatorii de evenimente. El va fi actualizat permanent, în funcție de alte evenimente care apar (nu ezitați să le semnalați) și confirmările și modificările datelor.

Lista începe cu Baricada Folk Brezoi 2021, ce va avea loc în weekendul acesta în Live Music Summer Camp din Brezoi. 26 de artiști vor susține recitaluri în cele trei zile de eveniment – 18-20 iunie. “Floare de Colț” de la Sighetu Marmației se transformă în 2021 din gală în festival – concurs, noi am publicat deja informațiile pentru tinerii artiști interesați. Ea se va desfășura în perioada 7-8 august, recitalurile urmând a fi anunțate foarte curând. Gărâna Folk 2021 a fost anunțat de organizatori pentru weekendul 6-7 august pe scena din Poiana Lupului. Anul trecut am fost prezent, m-am simțit foarte bine, a fost un efort uriaș al oamenilor și mă bucur că se înhamă și în acest an.

Calendar festivaluri folk 2021

Baricada Folk Brezoi, Live Music Summer Camp, Brezoi, 18-20 iunie Cluj Folk Fest 2021, 18-20 iunie, Casa de Cultură a Studenților, Cluj-Napoca Baladele Dunării, Casa de Cultură a Studenților, Galați, 26 iunie Delta Fest 2021, 28 iunie – 3 iulie, Camping Green Dolphin, Sf. Gheorghe Baricada Folk Neptun, Grădina de Vară, 16-17 iulie, Ilva Fest 2021, 29-31 iulie, Lunca Bradului Tabăra Folk, început de august, Calafat, Gărâna Folk 2021, La Scena, Poiana Lupului – Gărâna, 6-7 august Festival Maris Fest, Bulci, 6-7 august Seri Melancolice Eminesciene, Memorialul Ipotești, Botoșani, 7 august Noaptea Menestrelilor, Teatrul de Vară, Baia Mare, 27-28 august Printre Măguri, Măgureni – Satul Banului, august Festivalul FolkEver, Siret – Rădăuți, august – septembrie Folk pe pâine, 3-4 septembrie, Pecica Târgul Național de Folk “Vasile Mardare”, Gura Humorului, septembrie Festivalul Tatiana Stepa, Palatul Cultural Lupeni, 16 octombrie Festivalul Chira Chiralina, Teatrul Maria Filotti, Brăila, octombrie – noiembrie Festivalul Mediaș – Cetate Seculară, Mediaș, decembrie

Alte evenimente posibile

Sunt în special festivalurile din toamnă, care se țineau în mod tradițional și care vor depinde de existența sau nu a unui val IV al pandemiei în acea perioadă. Noi le-am trecut, cu perioade aproximative, vom vedea ce se întâmplă.

Festivalul Poarta Sărutului, Târgu Jiu, 6-8 august (??) Folk Fest Remember Costinești, august (??) Festivalul Castanilor – In memoriam Gabi Dobre, Ploiești, 8-10 octombrie (??) Festivalul Național Toamna Baladelor, Palatul Copiiilor, București, octombrie – noiembrie (??) Festivalul Național Dor de Folk, Codlea, octombrie – noiembrie (??) Acustic Live Festival, Reghin Festivalul Național Ziua de Mâine, Alba Iulia, noiembrie Festivalul/Galele Bistrița Folk, Bistrița, noiembrie Festivalul Chitara Dunării, Călărași, octombrie – noiembrie Folk’n’Iași, noiembrie – decembrie Festivalul Te salut generație-n blugi, Vulcan, decembrie