Continuăm, la Muzică de carantină, să prezentăm single-uri de pe albume apărute în acest an, susținând abordarea că oamenii care continuă să creeze și să scoată albume merită susținuți. Prima piesă vine de la Dan Manciulea, de pe albumul Am înfrânt. Artistul semnează nu doar muzica și versurile, dar și producția muzicală (mix, master etc.).

Nica Zaharia a lansat un album în limba engleză, intitulat Greetings from down under, pe care îl puteți achiziționa în format digital de pe contul artistei de bandcamp. Celor care ar putea strâmba din nas că nu cântă în română le reamintesc că ea locuiește la Hobart, în Australia, unde nu sunt chiar așa mulți vorbitori de română. Piesa pe care am ales-o pentru episodul de azi se numește Midnight sun și îmi place teribil de tare, are așa un iz de muzică pre-elisabetană #ifyouknowwhatImean.

Marius Dascău a lansat albumul Cele 3 vieți, momentan doar în format digital, el putând fi descărcat de pe contul de Bandcamp al artistului. Albumul conține 11 piese, pe unele sigur le-ați ascultat în această rubrică, costă 10 euro sau mai mult. Cu această ocazie, artistul a mai lansat un single, chiar prima piesă de pe album, intitulată Așa începe. La realizarea piesei au contribuit Marius Dașcău – muzică, versuri, chitară acustică, voce, Alexandru Cismaru – Chitară electrică, Alin Neagoe – Bass, Alexandru Matei – Clape, Adi Tetrade – Tobe.

A 4-a propunere a noastră este o piesă semnată de Maria Gheorghiu, intitulată Lumi deschise, pe versuri de Daniel Moșoiu și orchestrații realizate de Dan Manciulea (că tot am început povestea de azi cu el). Dacă anul trecut, în pandemie, Maria lansa Lumi închise, iată că vara a fost un sfetnic bun și ea revine cu o continuare pozitivă a poveștii, pentru care îi mulțumim și vă propunem să o ascultați.

Cu aceasta, episodul nr. 18 din Muzică de carantină se încheie, nu înainte de a face o recapitulare a albumelor apărute în acest an sau în curs de apariție:

Dan Manciulea – Am înfrânt Virgil Gospodaru – Acceptare OCRU – OCRU Marius Dașcău – Cele 3 vieți Nica Zaharia – Greetings from down under Florin Camen – Destin în doi Tic Petroșel – Brumariada Vali Petcu– Cămașa de stele Claudia Șerdan – Claudia Șerdan

În curs de apariție: Alexandru Andrieș – Cartofi prăjiți (lansare pe 1 septembrie), Ovidiu Mihăilescu – Zmeul furăcios, Marius Matache – Experimental, Adi Benza – Între uși, și, dacă se adeveresc zvonurile, albume Trupa SPAM și Folk Frate.

P.S. Am aflat, chiar în momentul publicării acestui articol, despre moartea lui Doru Stănculescu. Drum bun spre Shambala, Prezi!