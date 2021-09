Cum a apărut ideea de a face recensământul folkului românesc? Simplu, am primit într-o zi întrebarea: domnule Matache, dvs. sunteți activ în zona folk de ani buni și ca jurnalist (să îi zicem așa), știe cineva câți folkiști sunt în România? Vii și cu un nivel minim? Recunosc că nu am știut ce să răspund. Dar am pus mâna pe pix și hârtie și am început să îi notez. După primii 20, am realizat că am nevoie de niște criterii de minimă notorietate și le-am decis pe următoarele 3 pentru recensământul de față:

a) Album publicat. Vrem-nu vrem, un album editat este o dovadă de minimă seriozitate, mai ales dacă are și niște timbre/holograme lipite pe el.

b) One-hit wonder. Sunt acei artiști la care toată lumea știe o piesă, indiferent ce altceva au mai compus, au un hit și e suficient pentru a fi recunoscuți dincolo de lumea folkului. De ex., Adrian Jacotă și piesa Cântec de inimă albastră. Sau, mai apropiat și mai relevant, Teddy Tudoroiu și a sa Baladă pentru Daniela, deși el a scos și niște albume pe casetă în anii ’90.

c) >30 de ani de carieră susținută. Sunt oameni care nu au scos vreun album, nu au piese cunoscute dincolo de publicul de folk, dar sunt greu de negat. Aici l-aș da exemplu pe Dan Vană, un om care a făcut pentru Calafat, prin tabăra de folk, mai mult decât 10 primari și campanii de promovare.

Vă avertizez că recensământul folkului românesc îi include pe cei vii și cât de cât activi. Înainte să vă opăriți inutil că nu e X, vă anunț că e foarte posibil să mai fi ratat oameni, așteptăm propuneri în comentarii, dar vă rog cu dovezi – de ex. link spre poza albumului sau piesă de Youtube.

Ada Milea Adela Deac Cristea Adrian Bezna Adrian Ivanițchi Adrian Jacotă Adrian Sarmasan Adriana Ausch Alexandra Ușurelu Alexandru Andrieș Alina Manole Ana Teodora Andrei Păunescu Angela Mariașiu Arpad Domokos CALEnDAR Cătălin Stepa Cezar Giosan Cezar Popescu Cezar Petrovici Claudia Șerdan Cosmin Vaman/SPAM Cristi Buică Cristi Corcioveanu Cristi Dumitrașcu Cristinel Dohatcu Dan Chebac Dan Manciulea Dan Pantiș Dan Vana Dana Florian Daniel Fat Daniel Iancu Daniel Julean Didina Curea Dinu Olarasu Ducu Bertzi Ducu Hotima Ecoul/Sorina Bloj Emeric Imre Eugen Avram Evandro Rossetti Fără Zahăr Florin Camen Florin Chilian Florin Săsărman Florin Thomits Focul Viu Folk Frate Grup Folk Om Bun Ioan Onișor/UNDE/PunctROM Ionel Erimia Ionut Mangu Iulia Mitrea/Iulia Em/Elven Bird Jul Baldovin Laurențiu Marinescu Lică Chițcan Luminița Donisă Madalina Amon Magda Puskas Majay Gyozo Marcela Saftiuc Maria Gheorghiu Maria Magdalena Dănăilă Marius Bațu/POESIS Marius Dașcău Marius Matache Marius și Tatiana Ojog Mihaela Bustuchină-Vlaicu Mihaela Popescu Mihai Napu Mircea Baniciu Mircea Bodolan Mircea Florian Mircea Rusu Mircea Vintilă Nica Zaharia Nicu Alifantis Nicu Zotta OCRU Omul din Sarmisegetuza Ovidiu Mihăilescu Ovidiu Niculescu Ovidiu Scridon Paul Arva Paul Tihan Picuri de folk Puiu Cazan Puiu Cretu Radu Gheorghe Radu Pietreanu/Vacanța Muzicală Raluca Cismaru Raul Cârstea Romell Mircea Alaman Romeo Mocanu Silvan Stâncel Ștefan Hrușcă Ștefan Mardale/CRI-GRI Ștefania Iacob Sunt un Frate tânăr Tapinarii Teddy Tudoroiu Tic Petroșel Tica Luminare Titus Constantin Valentin Moldovan Vali Petcu Vali Șerban Vanghele Gogu Vasile Seicaru Victor Socaciu Virgil Gospodaru Walter Ghicolescu Zoia Alecu Zoltan Butuc