EXPERIMENTAL este cel de-al 4-lea album de autor al artistului Marius Matache, care a fost lansat la sfârșitul lunii octombrie exclusiv în format digital. De asemenea, recent, albumul a apărut și pe rețelele de streaming (Spotify, YouTube Music, Apple Music, Deezer, Tidal etc.).

Albumul conține 10 piese și include colaborări cu Loredana Tudor-Tomescu, Sorin Poclitaru, Daniel Ioniță sau Vasile Ciorogar. Printre instrumentiștii care au participat la album se numără Vlady Săteanu (contrabas), Lyuben Gordievsky (pian electric), Marcel Moldovan (tobe), Sorin Romanescu (chitară electrică). Producătorul muzical și inginerul de sunet este, ca de obicei, Victor Panfilov.

Am experimentat în fiecare componentă a albumului. În primul rând, sound-ul albumului diferă de tot ce au ascultat iubitorii de muzică la mine. Apoi, am doi textieri cu care colaborez în premieră – Vasile Ciorogar și Daniel Ioniță, am doi muzicieni care apar pentru prima dată pe un album al meu – Sorin Romanescu și Marcel Moldovan. Nu în ultimul rând, încă de anul trecut mi-am dorit foarte tare ca Sergiu Mitrofan să realizeze coperta albumului și sunt foarte încântat de rezultat.

Marius Matache, despre EXPERIMENTAL