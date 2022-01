În aproape 14 ani de ForeverFolk, am încercat să sprijinim cât am putut tinerii artiști, mai ales cei în care am crezut. Pentru că îmi este mult mai ușor să o fac atunci când ce face artistul îmi place. Sau când este parte dintr-un proiect în care cred, cum au fost Folk din pana mea sau POE3 – note lângă note.

În cei 18 ani de carieră muzicală am făcut destule pentru mine și nu o să stau să menționez lista albumelor sau proiectelor. Asociația InformART pe care am înființat-o are fix acest scop principal: educația și sprijinirea tinerilor. Așa că în 2022 mi-am propus să fac mai multe pentru artiștii tineri. Iar unul din modurile de susținere este o serie de workshopuri pentru aceștia legate de fața nevăzută a carierei muzicale.

Despre drepturi de autor și instituțiile din România care le gestionează, despre cum să scoți un album ca artist independent, despre muzică în epoca digitalului, despre promovarea unui artist și canalele social media. Apoi, relația cu radiourile, surse de venit pentru un artist, crowdfunding, Patreon și tot ce cred ei că au nevoie și eu le pot povesti din propria experiență.

Am vorbit de principiu cu câțiva profesori de chitară din țară, care conduc grupuri de tineri chitariști/folkiști. Pentru că îi cunosc, știu că fac treabă bună (Liviu Ciulei de la Dorohoi, Cornel Tudose de la Rm. Sărat, Sînziana Ailenei). Dar propunerea este deschisă oricărui profesor sau grup de tineri artiști capabili să se strângă într-un număr minim (10 persoane) și să găsească un loc unde să facem workshopul. Pot fi din zona folk, rock, nu mă interesează prea tare, dar e clar că experiența mea se referă la acest palier necomercial. Dar sigur găsesc și alții informații utile. De asemenea, putem face aceste workshopuri în cadrul oricărui festival de folk (și nu numai) din țară. Încerc să găsesc și susținere financiară, dar cel puțin un workshop îl poate susține Asociația InformART.

Pentru informații și propuneri de colaborare, adresa noastră este contact[at]foreverfolk[punct]com.

