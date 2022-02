Baricada Folk 2022 are loc la Brezoi în perioada 17-19 iunie 2022 și are și în acest an un line-up foarte atractiv pentru iubitorii muzicii folk. Nu mai puțin de 27 de recitaluri vor fi susținute în cadrul celei de a 3-a ediții de festival din micul oraș de la poalele Țurțudanului. Abonamentele sunt disponibile pe IaBilet.RO, până pe 18 martie costă 150 de lei plus taxele de emitere (aprox. 9 lei), iar dacă folosiți codul ALCHIMIE primiți o reducere de 10% și intrați automat în cursă pentru unul din cele 21 de premii alcătuite din 49 de discuri pe care le punem la bătaie (revenim cu detalii puțin mai târziu). După 18 martie, abonamentul pe 3 zile costă 200 lei, plus taxele de emitere, deci eu zic că merită să vă grăbiți (practic, dacă le luați cu reducere și presale, la 3 bilete, al 4-lea e aproape gratuit).

Programul recitalurilor Baricada Folk 2022

Vineri, 17 iunie : Ana-Maria Ivan, Paul Tihan, Cezar Popescu, Zoltan Butuc, Sunt un frate tânăr, Alina Manole, Emeric Imre Trio, Ducu Bertzi&Friends ;

; Sâmbătă, 18 iunie : Eugen Avram, Mircea Vintilă, Adrian Ivanițchi, Mircea Bodolan, Nicu Zotta, Cătălin Stepa, Ovidiu Mihăilescu, OCRU, Adi Bezna, Mircea Baniciu ;

: ; Duminică, 19 iunie : Daria Boghean, Diana Porca, Marcian Petrescu Folk Project, Marius Matache, Dinu Olărașu, Zoia Alecu, Marius Bațu, Cristi Dumitrașcu&Band, Magda Puskas&Rareș Suciu.

Recitalurile fiecărei zile încep la ora 18:00 și se vor încheia la ora 24.00. Prezentatorul evenimentului va fi Cristi Dumitrașcu. Baricada Folk 2022 are ca organizatori ai evenimentului România Folk, Aby Stage Events, Asociația Mentor Rock, cu sprijinul Primăriei Brezoi. ForeverFolk este onorat să fie partener media al evenimentului.