49 de discuri e felul meu de a pune umărul la o cauză comună și de a răsplăti oamenii care susțin artiștii. Am și eu o “nebunie”: să îi răsplătesc pe cei care cumpără bilete la concerte și festivaluri. De câte ori am avut propuneri să facem concursuri pe aici, le-am acordat având acest criteriu în minte, dacă nu chiar în condițiile de participare. Mai ales că venim după o perioadă de doi ani în care fanii adevărați au fost cei care ne-au dus mai departe.

Baricada Folk Brezoi 2022 se anunță de pe acum unul din cele mai importante evenimente ale muzicii folk din acest an, prin numărul de recitaluri și numele de pe afiș (sunt foarte bucuros că acordă șanse și artiștilor mai tineri – nu eu, bre, tineri am zis!). Și, după cum am anunțat în articolul despre recitalurile celor trei zile de festival din perioada 17-19 iunie, dacă până pe 18 martie folosiți codul ALCHIMIE la achiziționarea abonamentelor, primiți, pe lângă prețul de presale, o reducere de încă 10% din prețul abonamentelor. Lista completă a recitalurilor o găsiți aici.

Și nu e singura răsplată pentru voi. Mai bun la bătaie 49 de albume folk, împărțite în 21 de premii, acordate, prin tragere la sorți, celor care folosesc codul ALCHIMIE atunci când achiziționează bilete. Iată cele 21 de premii:

Premiul I – 10 discuri

2 Premii II – 5 discuri;

3 premii III – 3 discuri;

5 Mențiuni I – 2 discuri;

10 Mențiuni II – 1 disc.

Premiile se ridică fie de la mine (Marius Matache, în București) după 20 martie, fie direct la Brezoi, duminică, 19 iunie.