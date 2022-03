Open Air Blues Festival Brezoi a fost evenimentul care a pus pe harta României micuțul oraș Brezoi, iar ediția 2022, cea de a 4-a, se anunță a fi una grandioasă. Așa că profit de această ocazie și de faptul că pe blogul meu am scris deja, să povestim și în secțiunea de Nu e folk, dar ne place despre unul din cele mai importante evenimente de blues din România.

Normal, Beth Hart este unul din numele care atrag publicul, artista având deja o relație specială cu România. Dar festivalul de blues de la Brezoi are șase zile pline de artiști care au un cuvânt în muzica blues și zău că merită să veniți. Biletele și abonamentele sunt disponibile pe toate platformele de ticketing – de ex. IaBilet – un abonament pentru toată perioada costă 477 lei (taxe de emitere incluse).

Ce să nu ratați la Open Air Blues Festival Brezoi 2022

Dacă la mine pe blog am propus Samantha Fish și Eric Gales, dintre artiștii străini, plus Berti Barbera și Nicu Patoi dintre români, aici voi face alte trei recomandări, ca să dau ocazia oamenilor să descopere alți artiști. În plus, voi face niște recomandări folk-related, că doar suntem site de folk.

Iar prima dintre ele este Dana Fuchs, pe al cărei canal de YouTube veți descoperi mai multe piese live în formule acustice, chiar cu ea la percuție. Vocea ei nu poate să nu vă amintească de Janis Joplin, deși ea se declară un fan înfocat de Bob Dylan (găsiți acolo mai multe coveruri după piesele legendarului folkist). Are nouă albume, iar cel de-al 10-lea este pe cale să apară chiar în acest an, deci foarte probabil îl veți găsi și la Brezoi, intitulat Borrowed time. Eu am ales o piesă de dragoste, intitulată Misery.

A doua propunere este tot o doamnă, parcă pentru a dovedi că sunt multe femei în blues-ul mondial (din România îmi vine în minte în acest moment doar Foxy Lady – Roxana Stroe). Kaz Hawkins e originară din Irlanda de Nord, dar trăiește în Franța și îmbină blues-ul, folkul și soul-ul. Are patru albume de studio, două EP-uri, un album live, a cântat cu plăcere în biserică și a avut propria emisiune radio. Eu vă invit să ascultați piesa Because You Love Me.

Alexandru Andrieș nu are nevoie de prea multe prezentări la noi pe site, fiind un artist al cărui fan m-am declarat de multă vreme. De altfel, el este integrarea perfectă a stilurilor blues și folk din muzica românească și mă bucur foarte tare că va fi prezent la Open Air Blues Festival Brezoi 2022. Nu știu încă în ce formulă va fi prezent pe scenă, dar vă asigur că este o plăcere să îl văd live de fiecare dată. Și am ales pentru ascultare piesa Dr. Blues.