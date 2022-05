Poate vă era dor de niște recomandări de concerte din partea noastră. Nu, nu este o agendă integrală, că am renunțat demult să facem asta. Ci câteva evenimente care ne plac nouă și pe care vi le recomandăm cu căldură.

Pe 12 mai, Adi Bezna cântă la The Pub din București, în cadrul turneului de promovare a albumului Între Uși. Vineri, 13 mai, la Dorohoi, Asociația Integritas îl are ca invitat pe Cătălin Stepa. Concertul are loc la Pizzeria Little Caesar.

Sâmbătă, 14 mai, este Noaptea Muzeelor, iar noi am identificat două concerte de folk în cadrul acestui eveniment la scară națională. La Castelul Huniazilor din Hunedoara îl puteți vedea în premieră pe Nicu Alifantis în proiectul Gemini, alături de Răzvan Mirică. La București, în grădina Muzeului Antipa, vizitatorii îl pot vedea la lucru pe Marius Matache. Vorba ceea, locul folkiștiilor e la muzeu… 🙂

Un concert caritabil la Constanța, în Club Phoenix, cu Alexandru Andrieș&Friends. Fondurile merg către copiii diagnosticați cu afecțiuni din spectrul autist. Miercuri, 18 mai, Ovidiu Mihăilescu își lansează la București albumul cu numărul 10, intitulat Pariu pe Prietenie. Evenimentul are loc în The Pub.

Pe 19 mai, Marius Matache susține un workshop pentru tineri artiști la Piatra Neamț. Evenimentul face parte din inițiativele Asociației INFORMART de sprijinire a tinerilor artiști. În aceeași seară, el va cânta la Turnul Berarilor din Piatra Neamț. Pe 20 mai, în Club Touche din Băicoi cântă Nicu Alifantis. Iar dacă tot vorbim de lansări de albume, în același The Pub, dar pe 25 mai, Folk Frate lansează Insula.

Vă reamintim că până pe 22 mai vă puteți înscrie la Folk Minor Fest 2022, ce are loc la Tecuci, pe 27 mai (detalii aici). Dacă ne place impactul acestui articol (număr de cititori), promitem să revenim cu recomandări. Spor la muzici faine!