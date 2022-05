Pentru că în 2020 și 2021 nu a putut avea loc din cauza pandemiei, Folk In Festival 2022 își propune să reia tradiția începută așa frumos în 2019. Cea de a doua ediție a festivalului de pe malul lacului Budeasa va avea loc în perioada 1-3 iulie 2022, fiind organizat de Asociația Stonebird Events and More, cu sprijinul Primăriei Comunei Budeasa. Line-up-ul a suferit foarte mici modificări, dar locul – Plaja Veche – și vibe-ul rămân aceleași. Artiști din generații și de stiluri diferite vă așteaptă desculți și energici să vă eliberați de stresul zilnic al marilor orașe și să dați frâu liber sentimentelor.

Lista recitalurilor Folk In Festival 2022

Vineri, 1 iulie: Pasărea Rock, Mircea Vintilă, Daniel Iancu, Florin Thomits ;

; Sâmbătă, 2 iulie: Ducu Bertzi&Friends, Cristi Dumitrașcu&Plan B, Țapinarii, Marius Matache,

Pregătiți-vă de seri lungi, pentru că organizatorii au pregătit și un afterparty, sub coordonarea lui Gili Barbu. Prezentatorul evenimentului este Cristian Dumitrașcu.

Biletele au preț diferențiat în funcție de cât de repede le achiziționați și anume: 120 lei (până la 29.05.2022 inclusiv), 150 lei (în perioada 30.05-19.06.2022 inclusiv) și 180 lei (disponibil în perioada 20.06 – 01.07.2022, atât online cât şi la intrarea la festival). Ele sunt disponibile în rețeaua AmBilet.