Brașov Folk Festival 2022 are loc în perioada 26-28 august 2022 în Bastionul Țesătorilor din orașul de sub Tâmpa (hai că a sunat ca Ilie Dobre, dar am zis să nu am de două ori Brașov în aceeași propoziție). Este cea de a doua ediție a unui eveniment care sperăm să devină tradiție, Brașovul merită un astfel de festival. Organizatori sunt Promusic Events Production, cofinanțator Primăria Municipiului Brașov, prin ghidul de finanțare pentru proiecte culturale, iar parteneri sunt cei de la Muzeul Județean de Istorie Brașov.

Recitaluri Brașov Folk Festival 2022

Vineri, 26 August: Ducu Bertzi&Friends, Magda Puskas&Ioan Onișor, Tituș Constantin

Sâmbătă, 27 August: Folk Frate, Cătălin Stepa, Trupa Spam

Duminică, 28 August: OCRU, Ovidiu Mihăilescu, Marius Matache

La fel ca și la prima ediție, cu ocazia acestui festival vor fi premiate câteva personalități importante din peisajul cultural autohton, care au susținut și promovat fenomenul muzical din România. Biletele și abonamentele sunt disponibile prin AmBilet.ro. și costă după cum urmează:

129 lei, abonament pentru toate cele trei zile de festival;

59 lei, biletul de o zi.

Bastionul Țesătorilor este un turn ce a fost apărat și întreținut de breasla țesătorilor de in, a fost construit în două etape, între anii 1421-1436 și 1570-1573, un obiectiv turistic foarte important pentru orașul Brașov, ceea ce face ca această locație să fie unică și excelentă pentru un astfel de proiect.