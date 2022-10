Muzică de carantină (27)

Sunt convins că vă era dor de un nou episod de muzică de carantină, să aflați ce mai e nou prin folk, ce lansări de albume au mai fost, ce muzici mai descoperiți din partea Curatorului de Folk.

Începem cu Vasile Șeicaru care a lansat în acest an albumul Sentimental și înțeleg că niște probleme de sănătate l-au împiedicat să fie mai prezent pe scenele patriei în această vară, pentru a-l promova cum se cuvinte. Dacă informația de pe YouTube este corectă, albumul include 13 piese, muzică și versuri Vasile Șeicaru, cu excepția pieselor Romanță între două trenuri (Dan Verona) și Rugăciune… A venit și-a treia zi (Mala Bărbulescu). Acesta este disponibil pe toate rețelele de streaming (Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube Music), iar în format fizic la asociația lui Vasile Șeicaru. Pentru Muzică de carantină noi am ales de pe acest album, la sugestia unei cititoare, piesa Nu m-am mai apropiat de ea. Muzica este o prelucrare după un vechi cântec popular georgian, iar versurile îi aparțin lui Vasile Șeicaru.

Mi-a trimis Ștefan Mardale o piesă la care contribuie în proiectul Tivox. M-a cucerit că e pe versuri de Ion Minulescu și oricine reușește să îl “îmblânzească” are tot respectul meu. Apoi, când am văzut că are aproape 6 minute, am zis “clar, doar noi să o preluăm, că la radiouri nu cred să intre prea curând!”. Piesa este compusă de Titi Negru, care semnează și partea de keyboards și voci adiționale, iar chitara este a lui Marius Bob (Neuro), cu care Ștefan colaborează de multă vreme. Recunosc, am ascultat piesa de două ori integral, m-a prins, dar și pentru că mi-a amintit de Adrian Berinde (credeți-mă, acesta e un compliment venind din partea mea).

Am primit la redacție – da, unii știu să își promoveze muzica – un album al proiectului Aidoma din Republica Moldova. Albumul, un folk-rock interesant orchestrat pe alocuri, se numește Te caută inima… și este apărut în 2020. Este cel de-al doilea material discografic al trupei (primul a fost Rustic, în 2012) și este integral pe versurile poetului Ion Vatmanu (care are și câteva momente recitative pe disc). Ambele albume sunt disponibile pe platformele de streaming (Spotify, YouTube Music, Deezer, Apple Music), noi am ales ca propunere la Muzică de carantină piesa Drăgaica.

A patra propunere vine din Germania, de la Bogdan Ciobotaru, folkistul originar din Râmnicu Vâlcea de care am mai vorbit noi și cu alte ocazii. El a scos un album intitulat Un om, Zece Personaje, pe care îl puteți asculta pe toate platformele de streaming. Albumul este integral pe versurile lui Florin Cruceru și este înregistrat în variantă chitară și voce în studioul Audiofloor (Germania). Noi am ales piesa Tănase.

La piesă-bonus vreau să vă propun o piesă rock, foarte rock, a unui muzician pe care îl admir foarte tare de foarte multă vreme, mă refer la Eugen Mihăescu. Krypton au lansat recent un album nou, intitulat Vremuri gri, iar un prim single se intitulează Păcate și ispite. Eugen semnează atât muzica și versurile piesei.