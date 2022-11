Apa caldă a fost descoperită demult și nu este cazul să o reinventăm. Aceasta este o axiomă ce nu are nevoie de prea multe explicații. Cu toate acestea, muzica folk și toți cei care o alcătuiesc direct sau măcar tangențial țin să contrazică. Acum 15 ani când am făcut site-ul, toată lumea zicea că nu e nimeni interesat de Internet. După doi ani, nu știau cum să facă să scriem și despre ei. Acum 10 ani am început să vorbesc de necesitatea îmbunătățirii calității înregistrărilor pentru albume, mi se spunea că ne descurcăm și cu o placă de sunet bună acasă. Când scriam de nevoia unei reforme a festivalurilor (nevoia de promovare, de mărire a bazei de concurenți etc.) sau despre importanța coagulării unor nume și migrarea din cluburi spre săli de spectacole, mi s-a spus că sunt eu arogant, că știu ei mai bine cum se fac festivalurile și tot așa. Am mai profețit despre zona de streaming (Spotify, Apple Music etc.), comunitate și multe altele.

2022. Un festival de folk anunță premii de 40.000 de lei pentru concurenți, dar ulterior anulează partea de concurs din lipsă de interes a concurenților. Pe de-o parte trist, e semn că nu mai contăm în peisaj, tinerii merg către alte genuri. Pe de altă parte, încă un semn că nu vrem să facem lucrurile cum trebuie, dar dăm vina pe “noi am vrut, dar nu vine lumea”. Cum află “lumea” de festivaluri? Credeți că tinerii artiști citesc presa locală din localitățile ce găzduiesc festivaluri? Credeți că un festival poate exista comunicând doar maxim o lună pe an cu comunitatea sa (uitați-vă cu câte luni înainte se anunță festivalurile mari precum Electric Castle, Untold sau Open Air Blues Festival de la Brezoi)?

Cred că devine imperioasă o întâlnire a organizatorilor de festivaluri din toată țara și să discutăm câteva aspecte:

Dinamica ecosistemului folk . Cine face parte din el și cum reușim să aducem toate componentele să lucreze împreună. Fiecare verigă lipsă determină disfuncționalități la scară mare.

Mai este partea de concurs de interes? (Baricada Folk de la Brezoi nu are concurs, preferând să invite artiști tineri în recitalurile de deschidere); dacă da, în mod cert trebuie să schimbăm ceva în desfășurarea acestei componente.

Care sunt premiile rezonabile pentru un concurs de folk? (2000 de euro pentru un copil de 18-20 de ani e o sumă exagerată, în condițiile în care sunt maxim 10 artiști consacrați care cer suma aceasta).

Cum promovăm corespunzător un festival? (fiecare gen muzical are particularitățile sale, nu o dată am vorbit cu manageri cu experiență care mi-au spus că nu se bagă să managerieze artiști din zona folk pentru că nu știu particularitățile ecosistemului).

Surse de finanțare a unui festival. Dacă vom sta exclusiv la mâna autorităților pentru a organiza, vor exista întotdeauna sincope, iar când conducătorii care încă mai știu de folk vor dispărea, la fel se va întâmpla și cu fenomenul.

Ghid de bune practici în realizarea unui festival. Cred că putem contribui cu toții la un astfel de material, care ulterior să fie punctul de pornire în orice festival.

Continuăm să reinventăm apa caldă și asta ne ocupă timpul ce ar trebui alocat muzicii.

Fotografie de la Del Adams via Pexels: