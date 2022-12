Sâmbătă 26 și duminică 27 noiembrie 2022 am participat, în calitate de membru al juriului, la ediția a XV-a a Festivalului Național de Muzică Folk Chira Chiralina 2022. Astfel că vă prezint laureații concursului, dar și câteva considerații mai generale sau mai particulare.

Marele premiu: Ana-Maria Ivan, în valoare de 4.000 lei;

Premiul I, Ana-Maria Filip, 2.500 lei;

Premiul II, Trupa Omnis, 2.000 lei;

Premiul III, Grupul Zori, 1.500 lei;

Premiul pentru cea mai buna creatie, Jaqueline Alessia Crăciun, pentru piesa Cântec de dor 1.000 lei;

Premiul pentru virtuozitate instrumentală, Marius Barbu, 1.000 lei.

A fost un concurs în care mai mult de jumătate din concurs au contat în lupta pentru premii. Dintre laureații ediției 2022, OMNIS e cazul să se lase de concursuri și să încerce să își formeze o carieră de sine stătătoare, pentru că au maturitatea muzicală să o facă, rămână să aibă și voința să se lupte cu showbiz-ul și să își construiască o bază reală de fani. Ana-Maria Ivan a avut o prestație încântătoare pe piesa Mariei Tănase, dar întrebarea este ce vrea să facă, Trupa SPAM sau carieră solo? Pentru că este un branding total diferit. De prezența în Corul Regal și pe partea de actorie nici nu mai spun. Ana-Maria Filip a făcut o piesă Timpul (sper să nu greșesc) care mi-a plăcut maxim, abia aștept să își facă curaj și să o tragă în studio corespunzător. La Daria Boghean se vede experiența căpătată în ultimii 2-3 ani, albumul și lucrul în studio, cântatul des și, așa cum am mai spus, cred că e pe drumul cel bun. Jacqueline Alessia Crăciun a fost surpriza festivalului pentru mine, am descoperit o voce care s-a maturizat corespunzător, iată că începe să și compună (la noi, la folk, nu merge altfel). N-aș vrea să trec fără să menționez prestația foarte bună a Teodorei Beleaua cu ambele trupe (OMNIS și Zori, alături de Daria Boghean), e un instrumentist de care muzica folk are nevoie și sper să reușim să o păstrăm aproape, creșterea trupei OMNIS i se datorează și ei în mare măsură.

Și pentru că a luat premiu, dar a și tras o variantă a piesei live în studio, m-am gândit că v-ar prinde bine piesa Cântec de dor.

Per ansamblu, o ediție reușită a Festivalului Național de Muzică Folk “Chira Chiralina” de la Brăila (mai ales dat fiind contextul actual) Laureații să nu se culce pe o ureche, ci să folosească ediția ca o trambulină, celor care nu au luat premii le spun să muncească mai mult și să vină la edițiile viitoare și să câștige. Felicitări tuturor concurenților, felicitări organizatorilor și, mai ales, mulțumiri publicului brăilean, care a umplut până la refuz sala Casei Tineretului din orașul de pe Dunăre.