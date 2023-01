Ca tot zice lumea că sunt invidios pe colegii mei că nu sunt chemat pe ici-colo, m-am gândit să îi mai defăimez un pic cu mai multe variante ale poeziei Dumnezeu mă privea scrisă de Sorin Poclitaru. Că poezia e mișto tare, doar n-or fi toți nebuni cei care au pus-o pe note.

Prima variantă îi aparține lui Walter Ghicolescu, ba cred că am și nominalizat piesa la Premiile ForeverFolk pentru anul 2019, dacă țin bine minte (mi-e lene să caut, recunosc – later edit: am căutat din nou, e de pe albumul A 7-a treaptă, de care artistul nu pare foarte mândru, de vreme ce nu există pe contul său de YouTube). Bălăduță în primele 2 minute și jumătate, piesa prinde ulterior aripi cu un solo de chitară electrică foarte bun. Îmi pare rău că nu am găsit piesa pe contul oficial al artistului, am preluat primul rezultat din lista propusă de Youtube.

Vocea lui Vasile Mardare aș putea să o recunosc oricând, e puternică, bine articulată, iar tremolo-ul său e unic, iar pe versurile lui Sorin are două din cele mai frumoase piese de dragoste din ultimii 10-15 ani (Am să te iubesc și Teme-te, femeie!). Varianta lui la Dumnezeu mă privea e un vals, ca toată existența lui Vasile. Un gând bun, acolo unde ești, menestrele!

Cu modestia-mi recunoscută, dați-mi voie să mă laud cu și varianta mea, aka Marius Matache, intitulată mai scurt, doar Dumnezeu. Apare pe albumul Alchimie (2016), are cu totul alt suflu decât variantele colegilor, mai în ton cu trăirile mele.

Cea de a 4-a versiune vine de la Cezar Petrovici, un artist despre care nu am mai auzit de ceva vreme (ultima postare de pe pagina lui oficială de facebook este din 2021, la fel și contul de YouTube). Dar cum există piesa, am zis că e normal să apară.

Cred că, la un moment dat, și Sebastian Ionel (un alt “dispărut”, ca să zic așa) avea o variantă a textului, dar nu am reușit să o găsesc pentru a vă o putea oferi. Dacă mai știți și alte variante, le puteți adăuga în comentarii. Poza e cu mine pentru că a fost cea mai la îndemână.