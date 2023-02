Cum ne știți deja fierți pă cultură în general, nu doar pe folk, v-ați obișnuit că mai scriem și despre altceva decât baladiștii noștri dragi. Mai mult, articolul de anul trecut a fost foarte bine primit de cititori și bine indexat de Google, deci toate motivele să păstrăm tradiția. Pe cale de consecință, nu o să vă surprindă că povestim și în acest an de Open Air Blues Festival Brezoi 2023, eveniment dansant ce va avea loc în perioada 18-24 iulie la Brezoi, evident. Și care va reuni pe malul Lotrului niște nume de artiști blues ce l-ar face invidios pe orice american născut prin Texas sau Louisiana, crescut la sânul Mother Blues și înțărcat cu un whiskey de-ăla bun. Din care am menționat deja o parte într-un articol pe blogul meu personal, doar că între timp au mai apărut multe nume ce merită menționate. Mai mult, nu o să detaliez prea tare că vine Beth Hart, că Vetuța noastră e deja ca acasă în Oltenia de sub munte. Da’ vine și anul acesta, să știți, și cu chef de cântat, nu glumă!

Dacă face Mihai Mugescu ceva bine cu festivalul de blues este educație muzicală, chiar și nouă, muzicienilor. Habar nu aveam cine e Albert Cummings până să anunțe el că vine la Brezoi și să posteze o piesă cu el. Evoluează în formulă de trio, alături de Warren Grant (tobe) și Scot Sutherland (bas), are nouă albume la activ, din care ultimul se intitulează… Ten. Iar de pe acest album am deja două piese care sunt pe repeat și în playlist-ul meu de blues de pe YouTube. Vă propun să ascultați Need somebody, o mostră de Texas blues care te ridică de pe scaun.

Pe Ana Popovic o știam, recunosc, dar tot de la Brezoi (haha!), pentru că a fost prezentă și la ediția 2019 a festivalului. Când apari la 24 de ani pe un album tribute Jimi Hendrix (alături de prietenul nostru Eric Gales, par example), când albumele tale sunt produse de oameni cu Grammy-uri în palmares (Keb Mo a produs albumul Like it on top, pe care apare și ca invitat), când Joe Bonamassa e invitat pe unul din albumele tale (Trilogy, 2016), cred că nu e nevoie de prea multe prezentări. De ascultat am ales Object of obsession.

A treia propunere a mea este o voce de soul blues, condimentat și cu un iz de R&B, Sugar Ray Rayford. Albumul său nr. 5, Somebody Save Me (2018), a fost nominalizat la Grammy la Best Contemporary Blues Album. La Blues Music Awards e o prezență constantă pe lista nominalizaților, în 2020 câștigând B.B King Entertainer of the Year și Soul Blues Male Artist of the Year. Primul dintre premii îmi spune că omul e spectaculos live și am găsit o înregistrare live de mi s-a zbârlit părul pe ceafă și am început să urlu la lună de emoție. A capella, fără microfon, fără nimic.

Alți artiști prezenți la Open Air Blues Festival Brezoi 2023 pe care vă invit să îi descoperiți singuri sunt: Eric Gales (vezi articolul de pe blogul meu), Kaz Hawkins (am scris de ea anul trecut), Walter Trout, Joanna Connor, Larry McCray și mulți-mulți alții. Abonamentele pentru festival se cumpără de pe IaBilet și se scumpesc cu cât ne apropiem de startul festivalului (momentan costă 635,7 lei). Am fost prezent anul trecut și pot să vă spun că este o atmosferă extrem de frumoasă, relaxată, cu oameni simpatici. Și 99,99% ne vedem acolo.