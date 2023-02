Plecând de la calendarul concertelor din luna martie realizat de Adina Iuga pe grupul său de facebook (o muncă excepțională, v-o spun unii care au inventat treaba asta prin folk și care au încercat să o facă ani de zile), am zis că ar fi frumos să facem o serie de recomandări pentru iubitorii genului. Nu toate, că nu e scopul să facem o agendă dublată, ci câteva dintre cele care ne plan nouă mai mult.

Fără Zahăr deschid luna Mărțișorului la Quantic pe 1 martie cu show-ul Balada Ghiocelului Sălbatic. Se anunță, evident, o seară plină de umor, cum doar cei doi dorohoieni știu să facă. A doua zi, Marius Matache vă așteaptă în Insomnia Cafe&Bistro din Cluj-Napoca, într-un prim concert din mini-turneul Experimental on Tour. Vineri, 3 martie, la Ateneul Național din Iași, în Sala “Radu Beligan”; concertează Ducu Bertzi&Friends. Tot pe 3 martie, dar la Oradea, Raul Silaghi și Marius Matache vă așteaptă la Restaurantul Cintra. Duminică, 5 martie, ne mutăm în celălalt capăt al țării, unde Ada Milea și Alex Neagu vă invită în Clubul Doors din Constanța. Încheiem prima decadă a lui martie cu două concerte pe 10 ale lunii: Grupul Om Bun la Brașov, Galeria de Artă Ora 0, și Cătălin Stepa și Alexandru Epuraș la Palatul Culturii din Bistrița.

Din a doua decadă a lui martie am ales să începem lista de recomandări cu concertul Daniel Iancu pe 17 martie, în Club Touche din Băicoi, Ducu Bertzi în Club Phoenix Constanța în cadrul proiectului Music For Autism, pe 18 martie. Alina Manole cântă La Mama – Clubul Țăranului pe 19 martie, un concert aniversar Luna Pătrată, care este deja sold out. Pe 24 martie, Ducu Bertzi merge la Râmnicu Vâlcea, în Club Aby Stage.

Pe 26 și 27 martie au loc la Sala Palatului cele două spectacole ale celor 4 corifei – Nicu Alifantis, Alexandru Andrieș, Mircea Baniciu, Mircea Vintilă. Cel de pe 27 este sold out, pentru primul nu mai sunt foarte multe locuri, zic să vă luați rapid bilet dacă vreți să mergeți, le găsiți pe Entertix.

În perioada 26 -31 martie are loc mini-turneul Nelu Lazăr, cu concerte la Iași, Ungheni (Rep. Moldova), Piatra Neamț, Bistrița și București. Ultimele recomandări ale lunii martie sunt Marius Matache pe 30 martie la Suceava, Art Rock Cafe, și pe 31 martie în Chez Les Amis din Iași.