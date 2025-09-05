Ediția a X-a a Târgului Național de Muzică Folk “Vasile Mardare” va avea loc la Gura Humorului în perioada 31 octombrie – 1 noiembrie 2025 și va fi găzduit de Casa de Cultură Gura Humorului. Parcă ieri scriam de prima ediție, din 2016, semn că noi am fost parte din poveste, într-o formă sau alta, în toți acești ani. Au trecut ani, vorba cântecului, au trecut ani și viața s-a schimbat, unii au pierdut părul, alții au pierdut timpul, dar încercăm să ducem scânteia (see what I did here?) mai departe. E drept, pe atunci Vasile Mardare era pe scenă, acum e în titlul evenimentului și în inimile celor care l-au iubit și prețuit, Tavi Bud a plecat și el, dar uitându-mă pe afișul din acest an, văd tineri dornici să cânte și să bucure oamenii cu muzica lor.

Recitalurile celor două zile vor fi susținute de:

Vineri, 31 octombrie: Dacii Liberi, Sebastian Ionel, Cătălin Stepa, Adrian Bezna, Mircea Rusu.

Sâmbătă, 1 noiembrie: Maria Rainea, Cosmin Vaman, Marius Matache, Emeric Imre.

Evenimentul va fi prezentat de Sorin Poclitaru, în mod evident. Mă bucură foarte tare revenirea pe scenă a lui Sebastian Ionel, am spus-o cu orice ocazie, este unul din tinerii artiști pe care îi regret din cei apăruți în ultimii 15 ani. Știu că îi e bine unde e acum, că e foarte bun în meseria lui, dar cred că și folkul a pierdut prin detașarea lui de către fenomen. Dar am mai văzut artiști care, după ani și ani, au revenit pe scenă. Ca cel care știe cel mai bine (sic!) puștimea din folk, abia aștept să o aud și pe Maria Rainea, pentru prima dată, că deschide seara în care sunt și eu.

Abonamentele la festival costă 150 de lei și sunt disponibile pe ArtButic.ro, la casa de cultură din Humor sau pe pagina Asociației FAIR, iar pentru mai multe informații îl puteți contacta pe Sorin Poclitaru telefonic (0740.856853).

Felicitări, Sorin Poclitaru, pentru că ai dus mai departe această idee și 10 ani mai târziu, citind postarea ta, am înțeles că ai putut, cu ocazia ediției jubiliare, să vezi cine sunt oamenii pe care te poți baza dincolo de contracte, cote și oferte. De asemenea, mulțumiri tuturor celor care au pus umărul la realizarea evenimentului (îi menționăm și pe ei imediat) Mă bucură faptul că mai multe asociații (de fapt oamenii din spatele lor) au pus umărul la această ediție aniversară, sper să fie de bun augur, să fie un moment zero (bine, au mai fost, eu tot mai sper) prin care toți să priceapă că singur e mai greu. În rest, fiecare cu calculele lui.

Organizator: Asociația Folkul Acasă În Realitate, cu sprijinul Asociației INTEGRITAS, Asociației Cuza Vodă 445 și Primăriei Gura Humorului.