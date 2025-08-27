Kaz Hawkins este unul din artiștii care s-a îndrăgostit efectiv de România și “vina” aparține festivalului de blues de la Brezoi, unde e unul dintre artiștii ce nu poate lipsi. Iar publicul românesc a simțit foarte bine că dragostea nu e de fațadă și o copleșește cu dragostea sa la fiecare întâlnire. Ei, bine, dragi iubitori de muzică de calitate din România, aveți ocazia să o vedeți pe Mama Kaz și în concerte de autor, pentru că în decembrie vine în turneu. Dați play piesei de mai jos și citiți mai departe, că urmează vești foarte bune.

Dacă ați văzut-o la Brezoi în ultimii ani, știți că un așa concert e de neratat. Dacă nu ați văzut-o, aveți ocazia să descoperiți un artist eclectic, ce integrează în muzica sa elemente de blues, jazz, rock, chiar un pic de folk aș zice (păi chitara aia acustică ce face acolo, huh?). Un muzician de o sinceritate debordantă, cu o personalitate covârșitoare, ce ocupă scena cu naturalețea cu care își spune povestea de viață. Una deloc ușoară, cu multe momente de cumpănă, pe care, odată depășite, Kaz Hawkins le transformă în pilde pentru cei din jur. Ca unul care a avut ocazia să o cunoască și în spatele scenei, vă garantez că ce vedeți pe scenă nu e un rol. Ca unul care a văzut-o cântând și în alte țări (Olanda), vă asigur că iubirea pentru România este sinceră.

Program turneu Kaz Hawkins în România

Programul turneului Kaz Hawkins în România include cinci concerte după următorul program

Luni, 15 decembrie, Cluj-Napoca – Machines;

Marți, 16 decembrie, Sibiu – Oldies Pub;

Joi, 18 decembrie, București – Quantic Pub;

Vineri, 19 decembrie, Brașov – Rockstadt;

Sâmbătă, 20 decembrie, Rm. Vâlcea – Aby Stage.

Formula de concert va fi de cvintet și îi include pe Cédric Le Goff (France) Keyboards, Stef Paglia (Belgium) Guitar, Amaury Blanchard (France) Drums, Julien Boisseau (France) Bass. Turneul este organizat de Aby Stage Events, iar biletele sunt disponibile în rețeaua IaBilet. Fiind vorba de cluburi, numărul de bilete este limitat, așa că vă recomandăm să vă grăbiți.

Și voi încheia articolul cu piesa mea favorită pe care, într-o zi, sper să o cânt în duet cu Mama Kaz.