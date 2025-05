Am anunțat laureații Premiilor ForeverFolk 2025 în direct la Radio Seven de vineri, 2 mai 2025, alături de prietenul Robert Tache, alături de care am realizat cândva Seven Folk, emisiune de muzică folk. Știam că lumea așteaptă confirmarea oficială, chiar dacă votul se încheiase.

Artistul folk al anului 2024: ex-aequo Ada Milea și Fără Zahăr; Cel mai bun album folk al anului 2024: Adrian Bezna – Bezna 4 – Bețivi de toamnă; Cea mai bună piesă folk a anului 2024: Fără Zahăr – Colind mormăit; Premiul “Liviu Nechita” pentru Cel mai bun tânăr artist: Frații Călin; Evernimentul anului 2024: Alifantis70, 31 mai 2024, Opera Națională București.

Frații Călin au primit și difuzare pe post, cu o înregistrare live de la Mediaș și cred că e o premieră pentru ei. Bine, nu doar ei, toți câștigătorii au fost difuzați în ora de emisiune. Cred că acest lucru în sine este un premiu, le doresc să progreseze, iar pentru asta trebuie să asculte multă muzică, să compună, să cânte, să muncească mult.

Premiile ForeverFolk 2024 sunt un proiect al Asociației InformART, partenerul premiilor fiind Aqua Carpatica.

Explicații pentru laureații Premiilor ForeverFolk 2024

Dacă pentru categoriile votate nu am ce să explic, pentru artistul anului și pentru evenimentul anului aș vrea să o fac. În 2022, cred, Ada Milea a câștigat la o diferență de câteva voturi, Bobi avea o problemă reală în a îndemna oamenii să voteze Fără Zahăr, dată fiind prietenia dintre ei. Cum nominalizările mele se refereau la cele două nume, am ales să îi declar, în premieră, câștigători ex-aequo.

Evenimentul anului iarăși nu prea suportă multe comentarii. Ce a presupus Alifantis70 e greu de realizat pentru orice artist român, nu doar pentru un folkist, fie el și Nicu Alifantis. O desfășurare de forțe impresionantă (am povestit aici, la momentul respectiv) care a dus la un spectacol grandios.