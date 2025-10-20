Episodul II de Am ascultat în 2025 include piesele descoperite în perioada aprilie – iunie. Știu, am întârziat cu el, ce să fac, timpul nu e generos cu mine, nici avantajele financiare din folk nu justifică să las proiectele pentru promovarea folkului.

1. Various Artists – Femeie fără nume

O colaborarea mai multor artiști folk a rezultat în piesa Femeie fără nume, la care au contribuit Mircea Baniciu, Dan Vană, Radu Crăciunescu, Vali Petcu, Adrian Bezna, Emeric Imre, Dan Manciulea, Eugen Avram, Mugur Prundea, Romeo Mocanu, Ovidiu Mihăilescu, Mircea Bodolan, susținuți de foști membri ai grupului SONG (sper că am înțeles bine). Muzica în aparține lui Apostol (Lica) Stamate, iar versurile lui Aurel Gr. Ionescu, Mugur Prundea fiind producător executiv. Aranjamentul Coral este semnat de Emanuel Burcea, iar partea instrumentală este asigurată de Dan Manciulea (Solo Chitara Acustică) Mike Vlahopol (Solo Chitara Electrică), Nelu Dumitrescu (tobe) și Vlady Cnejevici (keyboards).

E o piesă caldă, sensibilă, dedicată femeilor din viețile noastre (această este explicația că proiectul include doar bărbați). Îmi place orchestrația, mai ales contrastul între cele două solistici – chitară acustică vs. chitară electrică. Ce nu îmi place – refrenul, recunosc a trebuit să întreb ce cântă (sunt doar două melisme – vi-va – și nu vreo chestie în latină, cum am crezut eu inițial). Per ansamblu, e tipul de proiect pe gustul meu, cu artiști ce se unesc pentru un scop, o cauză, felicitări pentru realizare! Impactul piesei În piață: redus pentru o așa distribuție, semn că o listă lungă de artiști nu e o garanție pentru succes.

2. Ducu Bertzi – Jocul

Am auzit piesa Joc la radio, ba chiar și la Neatza cu Răzvan și Dani, dacă nu greșesc. Și, deși Irina Furdui e mai des alături de Ducu Bertzi cu vioara de ceva ani, puteam să jur că vioara e a lui Mihai Neniță, are o amprentă a lui, inconfundabilă. Când a fost publicat clipul, am descoperit că înregistrarea e din 2022, iar vocea a fost înregistrată in ianuarie 2025, orchestrația aparținând fraților Adrian și Mihai Neniță (care, exact cum bănuiam, a tras și vioara), iar versurile lui Dinu Olărașu. La piesă a contribuit și regretatul Marius Batu (chitară). Piesa are farmecul de Maramureș, ca odinioară, Ducu reușește, cu ajutorul instrumentiștilor, să ne mai aducă un cântec de la el de acasă.

3. Romell Alaman – Când vine vara

Romel rămâne un artist prolific și un producător inspirat de multe ori. De această dată vă propun să ascultați Când vine vara. Constanța lui l-a purtat la peste 7000 de abonați la contul de YouTube (asta înseamnă treaba organizată, după un plan bine stabilit). Piesă lirică, acustică, orchestrație minimalistă. Cred că i-ar sta bine făcând muzică pentru documentare despre natură (mai ales că și el filmează des în păduri).

4. Kaz Hawkins – So much more than this

Dacă muzică românească nu am descoperit prea multă în trimestrul II al lui 2025, vă propun și o piesă nouă de la Kaz Hawkins. Mi-a trecut prin cap să v-o prezint de când am văzut anunțul ei de piesă nouă, deși recunosc că aveam emoții că poate nu e o piesă potrivită pentru această serie. Dar ascultând piesa am realizat că nici nu se putea mai potrivită, e mai acustică decât mi-aș fi imaginat. Sound irish (ah, vioara aceea!), că doar Mama Kaz e din Belfast, de la noi din Irlanda de Nord, versurile pentru suflet, ca de obicei în piesele ei și clip cu oameni, nimic regizat, fani și prieteni care s-au filmat ca să apară în clip. Pe Kaz Hawkins o puteți vedea în turneu în România în luna decembrie, iar eu vă invit să ascultați So much more than this.

5. Jacqueline Crăciun – Trofeu

Piesă nouă de la Jacqueline Crăciun, unul din artiștii mei preferați din noua generație. Trofeu, pe versurile artistei (foarte autentic textul, trăit, simțit, bravo!), muzica Jacqueline Craciun și Matei Tibacu-Blendea, cel care semnează și orchestrația piesei. La ce ar fi putut fi altfel, cred că era nevoie de o masterizare mai atentă a piesei, nivelurile instrumentelor și balansul voce – instrumentație nu mă satisfac. Cred că artista e pe un drum bun, dacă menține ritmul și lucrează cu oamenii care trebuie, poate deveni o certitudine.

6. Iulia Gușatu – Tristeți

Iulia Gușatu era o prezență constantă în festivalurile de folk când am lansat noi site-ul, apoi a dispărut ani buni. Iată că recent am descoperit în emisiunea lui Andrei Partoș că a revenit și că lucrează la un material cu Dan Manciulea și Florin Hippie Chiriac. Și am descoperit și o piesă nouă, intitulată Tristeți, pentru care artista semnează muzica și versurile. Bine ai revenit, Iulia, să fie într-un ceas bun!

7. Dianna Porca – Nu suntem război

Dianna Porca e unul din artiștii mei preferați din noua generație, și a scos și ea o piesă nou în aprilie 2025, la care îmi plac inflexiunile de pe voce și cum se joacă pe partitura vocală, dar și linia melodică modernă. Ca și la Jacqueline, nu mă omor după masterizare, nu o pune în valoare pe artista care semnează și muzica, și versurile. Alte informații despre piesă: Teodora Beleaua – vioară și voce, Radu Comănescu – chitară și voce, Matei Tibacu-Blendea – bas, keyboards și tobe. Acesta din urmă semnează și partea de producție muzicală.

Cam atât de la Am ascultat în 2025. Sper să nu supăr pe mine cu părerile mele, nu am nici o miză, alta decât aceea de a vorbi despre muzica asta atât de puțin popularizată (uitați-vă pe cifrele pieselor din articol și veți înțelege mai bine).

Credit foto pagina 1: Claudiu Nețoiu.