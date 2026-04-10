Am lenevit cam mult aici pe ForeverFolk, așa că venim cu o veste bună: Alexandru Andrieș și invitații săi vă invită pe 11 mai la Sala Gloria din București pentru o seară, sperăm noi, foarte agreabilă. Pentru că poate s-a pensionat din cariera universitară, dar cheful de cântat nu a dispărut, e acolo și vă invităm să vă bucurați de o întâlnire cu unul din artiștii de referință pentru muzica cu mesaj. Formula de concert alături de care Alexandru Andrieș vă așteaptă îi include pe Berti Barbera (percuții), Călin Grigoriu (chitară), Ioana Mîntulescu (voce), Sorin Romanescu (chitară), Vlady Săteanu (bas), iar la sunet se va afla magicianul Victor Panfilov. Ca zâmbetele să fie complete, invitat în spectacol este Marius Matache.

Biletele sunt disponibile în rețeaua IaBilet. Concertul începe la ora 19.30 fix, sala Gloria se găsește pe Str. Bucovina nr. 6. Pe Alexandru Andrieș îl puteți vedea și pe 9 mai la Ploiești, la Teatrul Nației, dar și pe 1 iunie la Quantic.

Top 10 piese Alexandru Andrieș

Am zis să ne jucăm un pic și să vedem ce piese vă plac de la dl. Andrieș. Deși e infernal să alegi 10 piese din câteva mii (nu exagerez, ele există!), începem noi cu un Top 10 Alexandru Andrieș, care nu trebuie să lipsească din playlist-ul dvs. sub nici o formă. Dați play clipului și mergeți mai departe, să vedeți propunerile noastre.

La unele piese nu m-am putut hotărî, așa că… le-am pus cu bară, ca la matematică. OK, mint, doar Cea mai frumoasă zi e bătută în cuie, restul sunt ca la teatru, cu piesă de rezervă.