În perioada 25-26 aprilie 2026 a avut loc Festivalul Național de Muzică Folk Chira Chiralina 2026. Juriul festivalului a fost alcătuit din Ducu Bertzi, președintele juriului, Veronica Dobrin, Corina Chiriac, Badale Raul Ionuț și Cornel Cristei. Evaluând prestația celor 10 concurenți admiși în concurs, aceștia au stabilit următoarele premii:
- Marele Premiu (4.000 lei) oferit cu sprijinul sponsorului TERMHIDRO Brăila: trupa GLAS (Daria Rotaru și Claudiu Benga);
- Premiul I (2.500 lei) oferit cu sprijinul sponsorului AGRIDOR: Alina Amon și Bogdan Cristache;
- Premiul II (2.000 lei), oferit cu sprijinul TERMHIDRO Brăila: Mihnea George Oprea;
- Premiul III (1.500 lei), oferit cu sprijinul TERMHIDRO: grupul Dacii Liberi;
- Premiul pentru cea mai bună creație (1.000 lei): Alma Lorena Andronache;
- Premiul pentru virtuozitate instrumentală (1.000 lei): Tudor Rareș Miron;
- Premiul pentru popularitate (1.000 lei): Bianca Elena Gorgovan – Elyna.
Organizatorii festivalului Chira Chiralina 2026 au fost, ca de fiecare dată, Consiliul Judeţean Brăila, prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, și Primăria Municipiului Brăila. Mai multe informații de la eveniment sunt disponibile pe pagina centrului de creație Brăila.