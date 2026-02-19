A fost anunțat programul celor trei zile de Brezoi Folk 2026, ce va avea loc în perioada 3-5 iulie 2026, evident la Brezoi, în Live Music Summer Camp. Ziua 1 e cea dedicată folkului alternativ cumva, cu Fără Zahăr, Ada Milea, Folk Frate și, surpriza Adrian Despot solo. Ziua a doua îi are pe Nicu Alifantis&ZAN și Kaz Hawkins Duo drept capete de afiș, iar duminică vă așteaptă clasicii muzicii folk – Mircea Baniciu, Ducu Bertzi sau Vasile Șeicaru. Astfel:

Vineri, 3 iulie: Folk Frate, Fără Zahăr, Adrian Despot, Ada Milea și Bobo Burlăcianu, Marius Matache Trio, Cosmin Vaman și Alexandra Andrei, Andrei Arad ;

; Sâmbătă, 4 iulie: Alifantis&ZAN, Kaz Hawkins Duo, OCRU, Emeric Imre, Danotte&Friends, This Rromerican Life, Glas;

Duminică, 5 iulie: Cătălin Stepa Band, Mircea Baniciu&Band, Vasile Șeicaru, Ducu Bertzi&Friends, Alina Manole Trio, Odyssey, Zoltan Butuc.

Abonamentele pentru cele trei zile de festival costă 250 de lei + taxele platformei de ticketing și sunt disponibile în rețeaua IaBilet, biletele de o zi urmând a fi puse în vânzare într-o etapă ulterioară. Copiii cu vârsta de până la 14 ani inclusiv beneficiază de acces gratuit, doar însoțiți de un adult posesor de bilet valabil. Tot aici puteți achiziționa biletele pentru acces în camping (corturi sau rulote), acestea costă 50 de lei + taxa platformei de ticketing. Ne vedem la Brezoi Folk 2026!