Cluj Folk Fest 2026 are loc în perioada 22-24 mai 2026 la Colina Secret Garden din Cluj-Napoca. Și am zis să anunțăm și noi recitalurile celor trei zile, pentru că ne place și mixul de artiști, și faptul că se bazează foarte mult pe abonamente și bilete.

Vineri, 22 mai: Daniel Iancu, Alina Manole, Punct.ROM, Comitetul de Femei, Andra Băbțan

Sâmbătă, 23 mai: Mircea Vintilă, Emeric Imre Trio, Mircea Rusu Band&Alexandra Ungureanu, Claudia Șerdan&Jimi El Laco, Alina Covaci

Duminică, 24 mai: Taxi, Ovidiu Niculescu, Călin Pop&Cătălin Moraru.

Biletele și abonamentele sunt disponibile pe AmBilet.RO.

Accesul minorilor este permis doar cu însoțitori majori. Minorii cu vârsta până în 14 ani au acces gratuit. Persoanele cu dizabilități pot beneficia de acces gratuit în baza actelor doveditoare. Pentru rezervare, vă rugăm să ne contactați la adresa clujfolkfest@gmail.com