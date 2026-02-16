Printre Măguri 2026 are loc în perioada 10-12 iulie și reprezintă ediția cu numărul XII a festivalului prahovean, găzduit de Satul Banului, Măgureni. Ca unii care am fost parteneri ai festivalului în majoritatea edițiilor, ne bucurăm foarte tare că s-a consacrat ca unul de referință pentru muzica folk (cu inserțiile rock de rigoare), fiind printre puținele susținute prin biletele și abonamentele vândute. Și mai face echipa de acolo un lucru bun: alternează artiștii prezenți în recital (doar Mircea Vintilă și Vali Vătuiu sunt “rezidenți” aici, cu recitalul de duminică la prânz, înainte de plecarea spre casă, ceea ce mi se pare foarte simpatic).

În rest, știți deja sau dacă nu vă invităm să descoperiți “fundul grădinii” de pe malul râului Provița, să vă pregătiți bicicletele pentru turele ghidate pe Via Muntenia (drumul care străbate Muntenia subcarpatică de la Focșani la Cozia și care are Km 0 chiar în Grădina Printre Măguri). Dacă nu aveți bicicletă, puteți încerca și un traseu pe jos pe Via Muntenia. Meșterii populari vă așteaptă cu bucate sau produse tradiționale din zona muntenească, dumneavoastră doar trebuie să vă pregătiți de trei zile de muzici faine, relaxare și voie bună.

Recitaluri Printre Măguri 2026

Vineri, 10 iulie – ora 19:00: Jacqueline Craciun, Marius Matache, Cristi Dumitrascu&Andreas Aron, Byron Duo, Ducu Bertzi&Friends, Kempes ;

; Sâmbătă, 11 iulie – ora 18:30: Umbra, Țapinarii, Adrian Bezna&Sorin Poclitaru, Mircea Rusu Band, Semnal M, Phoenix;

Duminică, 12 iulie – ora 12:00: Mircea Vintilă și Vali Vătuiu.

Abonamentele și biletele pentru Printre Măguri 2026 sunt disponibile în rețeaua IaBilet. Amfitrionii evenimentului vor fi Sorin Poclitaru și Adi Bezna.