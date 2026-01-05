Festivaluri Folk 2026, calendarul celor mai importante evenimente folk din România, vine cu un nou format și anume doar recomandările noastre primesc informațiile complete în calendar, urmând ca în apropierea evenimentelor să fie și detaliate în articole individuale. Pentru că e din ce în ce mai greu să menținem site-ul ForeverFolk, ne vom canaliza energia spre evenimentele la care suntem parteneri. Articolul pe 2025 a strâns aproximativ 8000 de vizualizări, să vedem cum va fi în 2026.

Festivalul de la Mediaș dă startul calendarului de festivaluri folk 2026, pentru al 3-lea an consecutiv, cred, și va avea loc în perioada 23-24 ianuarie 2026. Chira Chiralina încearcă, cel puțin la nivel de intenție, să se reinventeze și se va desfășura în premieră în luna aprilie. După reușita de la prima ediție din 2025, Brezoi Folk 2026 rămâne primul festival folk al verii, urmat după o săptămână de Printre Măguri (s-au vorbit să nu se suprapună, să știți! ceea ce cred că ar putea face și celelalte festivaluri). Târgul de folk Vasile Mardare de la Gura Humorului este sub semnul întrebării, știu că Sorin Poclitaru era foarte circumspect cum va continua povestea.

Mediaș – Cetate Seculară 2026, Mediaș, 23-24 ianuarie – detalii aici; Chira Chiralina 2026, Brăila, aprilie; Brezoi Folk 2026, Brezoi, 3-5 iulie; Printre Măguri 2026, Satul Banului – Măgureni, 10-12 iulie; Gala Folk Bun, București, decembrie.

Alte evenimente și festivaluri folk 2026

Calendarul muzicii folk nu este deloc sărac, ba sunt orașe cu câte două festivaluri (Galați, de ex.). Noi le menționăm aici, ca să existe o centralizare a lor, plus cine știe, vor dori să colaboreze cu noi.