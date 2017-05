Orice TOP poate fi contestat cu ușurință, pentru că implică, automat, un grad de subiectivitate și oricând se pot găsi contraargumente. Număr de vizualizări? Și ce dacă, și manelele au multe. Orchestrație? Dar ce, folkul e omul și chitara. Număr de coveruri făcute după artist/piesă? Și-a pus prietenii să cânte piesa. Difuzări radio? Se intră pe pile. Albume scoase? Are tata bani și de-aia! Zeci și sute de oameni la concerte? Nu contează, ai noștri sunt mai tari.

Am încercat să fie un mix între tot ce ați citit mai sus. Am preferat să merg pe o singură piesă de fiecare artist, tocmai pentru a da ocazia ascultătorilor să descopere tot mai mulți artiști, din generații diferite. Sunt artiști între 18 și 60 de ani, care au scos zeci de albume (mă gândesc aici la un Nicu Alifantis) sau care au o singură piesă cunoscută (de ex. Cătălina Beța, care între timp a migrat spre jazz).

Mi-am asumat din start nemulțumiri, înjurături, proteste. Fiecare din cei care mă citeau/urmăreau promova un artist (sau mai mulți), eu ținteam să atrag atenția asupra unui gen. Mie mi-a ieșit (au fost două postări cu foarte multe comentarii, asta înseamnă vizibilitate după algoritmul domnului facebook), sper că și ei sunt mulțumiți. E foarte bine că artiștii au fani gata să îi susțină până în pânzele albe, sper să îi țină aproape. Evident, nu puteam să expun tot raționamentul în avans, din cauza motivelor și contramotivelor din primul paragraf, nu am fi ajuns niciodată la un rezultat. La fel cum trebuie să recunosc că unele decizii le-am adaptat din mers, în funcție de reacția publicului (vezi mai jos).

În concluzie, doamnelor și domnilor, iată TOP 50 piese folk apărute după 1990, în viziunea ForeverFolk. Ah, pardon, sunt doar 49. De ce? Sigur am mai uitat câte ceva și am zis să lăsăm un loc liber. Piesa numărul 50 se va decide ulterior prin vot, în funcție de ce propuneri mai apar.

Suplimentar, am făcut și o a doua listă, cu propunerile suplimentare făcute de cei care au comentat la postările mele pe diverse canale (blog, profilul meu personal, pagina FF sau a târgului de folk). Unele piese sunt propuse de mine aici, dacă în caz nu le găsiți acolo unde s-au făcut propuneri. Cred că am și eu dreptul la preferințe. Și aici e loc de adăugat, așa că nu ezitați să faceți propuneri.