Adrian Berinde s-a nascut pe data de 4 mai 1958, la Oradea. Absolvent al Scolii de Arte Plastice din Cluj. In 1982, se stabileste la Moudon, in Elvetia si lucreaza ca pictor liber profesionist, vernisand pana in 1994 mai multe expozitii personale la Lausanne sau Fribourg. In 1986 expune o colectie personala de pictura pentru Amnesty International (Payerne – Paris). Una din lucrarile sale a fost utilizata pentru o carte postala de Centrul „Pompidou” din Paris.

In 1994, infiinteaza la Cluj studioul de inregistrari Taurus, alaturi de Sandy Deac (Desperado, voce, chitară, keyboards) si Jimmy “El Lako” (Nightloosers, chitara, voce, muzicuta). Devenit intre timp cel mai profesional studio de inregistrari din Transilvania, studioul “Taurus” reprezinta, dupa spusele artistului “o biserica unde se creeaza muzica”. Alaturi de cei doi, dar si de Oana Corabian, Lia Boldijar si Giuseppe Poenaru (backing vocals), inregistreaza in 1995 albumul Absent, realizat pe versuri propri (cu exceptia piesei Amigos Poncho, pe versuri de Jean Pierre Huser). Albumul a surprins foarte placut lumea muzicala romaneasca, fiind desemnat “Albumul Anului”, iar piesele “Absent” si “Despletita” sunt difuzate intens de posturile de radio.

Colaboreaza ca producator la realizarea mai multor albume ale altor artisti: Nightlosers – Sitting on top of the world, Grigore Lese – Colectie de interpretari folclorice romanesti, Alegria – Alegria.

Discul Negru De Fum apare un an mai tarziu, iar cel de-al treilea album, Vertical, continua tematica primelor doua. Textele pieselor de pe cele trei albume, impreuna cu altele inedite, se regasesc in volumul lansat in 2001 impreuna cu discul Captiv In Inutil.

In 2000, semneaza un contract ca muzician cu celebra companie “Cirque du Soleil” (Canada). Alaturi de “Cirque du Soleil”, apare ca interpret live al rolului lui Dedalus (tatal lui Icar) in spectacolul “Varekai” produs de Cirque du Soleil. De asemenea, este protagonist al documentarului de lung metraj “Fire Within”, distribuit de catre canalul de televiziune “Bravo” in Statele Unite, Canada, Europa si Romania.

Lansarea celui de-al patru album are loc la Clubul Prometheus din Bucuresti. Sub numele de “Captiv in inutil” se lanseaza de fapt un disc si un volum de versuri. Lansarea s-a bucurat de prezenta unor artisti precum Adrian Pintea, Florian Pittis si Coca Bloos, care au prezentat “Captiv in inutil” si au recitat versuri din volum. Florian Pittis, responsabil cu prezentarea discului, a declarat ca “ne dovedeste ca am avut dreptate cand am spus ca este un artist al Renasterii. Iata ca a pus mana pe creion pentru a scrie. Nu poate sta locului si ne arata tuturor ca am putea si noi sa nu mai stam”.

Intre 2002 si 2004 lucreaza ca manager artistic al Clubului Prometheus din Bucuresti, activitate ce a inclus expozitii de arte plastice (pictura, sculptura, fotografie), programe saptamanale de teatru, muzica clasica, seri literare, jazz, muzica live pentru formatii tinere, circuitul pentru cafeneaua literara Prometheus, publice cu participarea unor personalitati ale literaturii romane, mass-media sau voci autorizate ale societatii civile. Activitatile din Prometheus s-au finalizat printr-o serie de festivaluri precum Festivalul de Pictura si Sculptura “Anonimul” pentru tinerii artisti, Festivalul de Muzica Clasica “Anonimul”, pentru tinerii artisti, Festivalul de Muzica “Prometheus Live”, pentru tinerele formatii, concursul de poezie – “Duelul poetilor” sau castigarea premiului UNITER pentru piesa “Ich bin Ofelia” (distributie Coca Bloos, regie Sorin Militaru).

In anul 2003 apare cel de-al cincilea album semnat Adrian Berinde, Albastri Dupa Ploi, la casa de discuri Zoom Studio.

Dupa aproape 8 ani de absenta pe piata muzicala, Adrian Berinde finalizeaza lucrul la un nou album, Azil, ce il lanseaza pe 27 ianuarie 2011 si care a fost prezentat in premiera de Forever Folk.

Lansarea a avut loc in Clubul The Silver Church din Bucuresti si a fost urmata de o serie de concerte prin tara.

In august 2011 participa la Folk You.

Discografie

Absent – 1995, Adrian Berinde si Taurus Negru De Fum – 1996, Agora si Taurus Vertical – 1998, Intercont Music Captiv In Inutil – 2001, Zoom Studio Albastri Dupa Ploi – 2003, Zoom Studio Azil – 2011, MHO Music