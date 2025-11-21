Gala Folk Bun 2025 are loc în perioada 20-21 decembrie 2025 la Palatul Copiilor din București. Colinde și cântece de iarnă, dar și piese de referință ale muzicii folk pentru două zile de folk bun, fie el mai vechi sau nou. Recitalurile celor două zile ale evenimentului ajuns, iată, la a 4-a ediție, sunt următoarele:

Sâmbătă, 20 decembrie: Mircea Vintilă, Mircea Baniciu, Țapinarii, Cristi Dumitrașcu&Andreas Aron, Daniel Iancu, Cosmin Vaman, Ovidiu Mihăilescu, Friendship, Andrei Arad ;

; Duminică, 21 decembrie: Ducu Bertzi &Friends, Mircea Bodolan, Alina Manole, Sunt un Frate Tânăr (TVA), Puiu Crețu, Comitetul de Femei, Marius Matache, Romeo Mocanu, Carmina.

Abonamentele și biletele pentru Gala Folk Bun 2025 sunt disponibile pe platforma Get-In. Accesul copiilor pana la 6 ani este gratuit, fără loc asigurat, doar însoțiti de cel puțin un părinte cu bilet valabil. Accesul copiilor peste 7 ani se face numai pe baza unui bilet valabil.

Spectacolele din cele două seri încep la ora 19.00 și vor fi prezentare de Cristi Dumitrașcu, realizatorul emisiunii Folk Bun la RockFM. Adresa Palatului Național al Copiilor este B-dul Tineretului nr. 8-10, București. Un eveniment organizat de KIMARO Entertainment. Și în loc de concluzie, o piesă apărută în acest an de la unul din artiștii prezenți pe afiș: Ducu Bertzi – Joc.