După cum am anunțat atunci când am publicat calendarul festivalurilor folk din 2026, Festivalul Național de Muzică Folk Chira Chiralina 2026 se mută primăvarea și va avea loc în perioada 24-26 aprilie 2026. Organizatorii evenimentului sunt, ca de fiecare dată, Consiliul Judeţean Brăila, prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, și Primăria Municipiului Brăila. Cele trei zile de festival includ:

pe 24 aprilie: recitaluri susținute de artiști ai muzicii folk, conferința tematică de deschidere a festivalului, ateliere tematice, expozitii tematice etc.

pe 25 aprilie: partea de concurs, plus recitaluri;

pe 26 aprilie: Gala de decernare a premiilor și recitaluri.

Printre cele mai importante aspecte legate de partea de concurs se numără:

Se pot înscrie în competiţie concurenţi cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani;

Termenul limită de înscriere în concurs este 06 aprilie 2026;

pentru înscriere, concurenții vor trimite repertoriul de concurs (2 piese demo, format MP3/mp4 și/sau WMA), plus dosarul de înscriere, care va conține: fișa de înscriere (anexă la prezentul regulament), b. declarația privind Protecția datelor cu caracter personal (anexa la prezentul regulament), c. copie după cartea de identitate; d. un CV personal; e. 2 fotografii color pe suport digital, în format jpg pe adresa de e-mail festival.braila@gmail.com

Sunt admiși în concurs 10 concurenți selectați de juriul de preselecție, taxa de participare este 75 de lei pentru concurenți individuali, 100 lei pentru grupuri; 5 dintre concurenți vor fi selectați pe baza premiilor câștigate în alte festivaluri de profil, 5 pe baza demo-urilor trimise către organizatori;

Regulamentul integral al festivalului este disponibil pe site-ul Centrului de Creație Brăila și vă recomandăm să îl consultați cu atenție, el conține inclusiv formularele de înscriere.

Premiile Chira Chiralina 2026