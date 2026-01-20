Fără Zahăr aniversează în 2026 frumoasa vârstă de 25 de ani de Comedie Amăruie, cum le place lor să spună. A trecut, iată, un sfert de veac de la primul descălecat al duo-ului Made in Dorohoi (a se citi Dorohoa, da?) în showbiz-ul românesc. Ne-au făcut să râdem în hohote, pe unde ne-au prins, cu umorul de calitate și rimele șugubețe. Fiecare din noi și-a găsit personajul favorit, că a fost Dunitru, că a fost Săndel, Nina sau, mai nou, Steluța, am cântat și ne-am bucurat cu simpaticii Bobi și Bobo. Cum sunt eu mare fan de cifre, vă spun doar atât: uitați-vă la clipurile lor de pe YouTube câte comentarii și vizualizări strâng.

Și cum momentele speciale trebuiesc marcate corespunzător, turneul 25 de ani de Comedie Amăruie colindă patria și vă așteaptă la concerte conform calendarului de mai jos.

Datele turneului 25 de ani de Comedie Amăruie

25.01 – GALAȚI – Teatrul Național de Operă și Operetă „Nae Leonard”;

28+29.01 – BOTOȘANI – Restaurant La Strada Botosani (sold out deja);

(sold out deja); 31.01 – TG. MUREȘ – Office Clubul Presei;

1.02 – BAIA MARE – Log Out;

15.02 – ORADEA – Casa Tineretului;

19.02 – BACĂU – Teatrul Bacovia;

20.02 – PITEȘTI – Filarmonica;

21.02 – RM. VÂLCEA – ABY STAGE BAR;

26.02 – PLOIEȘTI – Casa de Cultură a Sindicatelor;

27.02 – BRAȘOV – Filarmonică;

28.02 – SIBIU – Filarmonică – Sala Thalia;

1.03 – BUCUREȘTI – Quantic;

9.05 – CLUJ-NAPOCA – Casa de Cultură a Studenților;

10.05 – BUCUREȘTI – Sala Luceafărul.

Pentru concertele cu șosete albe, cum ar spune un clasic, adică Galați, Bacău, Pitești, Ploiești, Brașov, Sibiu, Cluj-Napoca și București, biletele sunt disponibile pe IaBilet. Pentru celelalte, concertele de club, le găsiți pe AmBilet.