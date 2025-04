Premiile ForeverFolk 2024 reprezintă ocazia de a mai supăra 475 de oameni și în acest an, de a mai pierde vreo 3-4 invitații la festivaluri și tot așa. Cu părere de rău pentru toate aceste fapte, am ales să merg și în acest an tot pe mâna mea, chiar dacă, de exemplu, două dintre nominalizările la cel mai bun tânăr artist au aparținut celor care comentează pe pagina noastră de facebook.

Ca de obicei, câteva explicații legate de nominalizări. În acest an nu se votează premiul pentru Evenimentul Anului, el este deja stabilit (de mine). La tineri artiști au mai fost 1-2 nominalizări, promit să îi urmăresc în anii viitori și îmi doresc foarte tare ca ei să mă oblige să îi nominalizez – prin premii la festivaluri, poate prin câte o piesă scoasă, cu o identitate de artist coerentă, recitaluri în festivaluri sau concerte de autor. Între Elena Secrieru și Frații Călin i-am ales pe cei din urmă pentru că muzica lor e mai complexă. La Albumul anului, a apărut și un grup de nominalizări pentru Adrian Sărmășan – cu tot respectul pentru munca lui Adrian, oamenii respectivi nu au comentat niciodată pe pagina ForeverFolk sau pe site, când apari doar targetat, să îmi fie cu iertare că nu țin cont de părerea lor.

Pentru Cea mai bună piesă a anului: la începutul lui ianuarie am aruncat un ochi pe ce piese au apărut în 2025 – doar 2 am găsit să depășească 10.000 de vizionări (cea a lui Romell și cea de la Fără Zahăr). Cea de a 3-a nominalizare e o piesă-proiect, cu mai mulți artiști reuniți alături de Grupul Om Bun. Astfel de colaborări pe mine mă bucură foarte tare și primesc o atenție deosebită. Îmi pare rău că piesa Alinei Manole Facem ce trebuie a depășit 10.000 de vizualizări abia în 2025, cu siguranță ar fi fost pe listă.

Cele mai înfocate dezbateri au fost la Artistul anului. Așa cum am scris într-un comentariu, am deja 3 nominalizări pentru 2025: Alina Manole, Mircea Baniciu și Cătălin Stepa. Toți trei au sau desfășoară niște turnee de toată frumusețea pe început de 2025, îi felicit cu toată admirația, nu e ușor deloc în aceste vremuri. Pentru 2024 însă, cifrele și proiectele Adei Milea și ale băieților de la Fără Zahăr vorbesc de la sine.

Premiile ForeverFolk 2024 se votează în perioada 14 – 28 aprilie 2025, începând și terminându-se la ora 10.00. Partenerul principal al evenimentului este Aqua Carpatica, organizator fiind Asociația InformART.

Cel mai bun tânăr artist în 2024 Alma Lorena

Frații Călin

Jacqueline Crăciun

Cea mai bună piesă folk în 2024 Fără Zahăr - Colind mormăit

Grupul Om Bun&Friends - Doar om

Romell Alaman - Ultima

Cel mai bun album în 2024 Adrian Bezna - Bezna 4 - Bețivi de toamnă

Alexandru Andrieș - Aproape departe

Alina Manole - Umbra inimii

