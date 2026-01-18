După cum am anunțat zilele trecute, am dat startul votului pentru Premiile ForeverFolk 2026. Și pentru că pentru mine miza e să promovez genul și oamenii care îl practică, m-am gândit să fac un articol cu cele cinci piese nominalizate pentru categoria Cea mai bună piesă folk în 2025. Sunt cinci piese aparținând unor artiști din generații și stiluri diferite, deci aveți de unde alege. Unele din piese au fost prezentate în seria Am ascultat în 2025 (Joc, Trofeu), altele m-au convins prin cifrele înregistrate (Galbenă, Colind culinar), iar cea de a 5- a fost propunerea unor oameni care comentează des pe pagina ForeverFolk și la a căror părere țin (Foșnetul pașilor pierduți). Toate acestea s-au adăugat la piesele propriu-zise, care m-au convins (au fost și alte propuneri care, cu tot respectrul pentru cei care le-au compus, nu m-au convins).

Ducu Bertzi – Joc

Jacqueline – Trofeu

Romell Alaman – Galbenă

Fără Zahăr – Un colind culinar

Walter Ghicolescu – Foșnetul pașilor pierduți

Dacă ați avut răbdare să ascultați cele cinci piese, vă mulțumesc și vă invit să votați piesa care v-a plăcut cel mai mult în categoria Cea mai bună piesă folk a anului 2025. Dacă v-au convins, dați vestea mai departe, pentru a susține efortul nostru de a disemina muzica folk către o audiență cât mai mare.

Premiile ForeverFolk 2025 se votează în perioada 15 – 29 ianuarie 2026, începând și terminându-se la ora 12.00 și sunt organizate de Asociația InformART. Partenerul principal al evenimentului este Aqua Carpatica.