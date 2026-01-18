După cum am anunțat zilele trecute, am dat startul votului pentru Premiile ForeverFolk 2026. Și pentru că pentru mine miza e să promovez genul și oamenii care îl practică, m-am gândit să fac un articol cu cele cinci piese nominalizate pentru categoria Cea mai bună piesă folk în 2025. Sunt cinci piese aparținând unor artiști din generații și stiluri diferite, deci aveți de unde alege. Unele din piese au fost prezentate în seria Am ascultat în 2025 (Joc, Trofeu), altele m-au convins prin cifrele înregistrate (Galbenă, Colind culinar), iar cea de a 5- a fost propunerea unor oameni care comentează des pe pagina ForeverFolk și la a căror părere țin (Foșnetul pașilor pierduți). Toate acestea s-au adăugat la piesele propriu-zise, care m-au convins (au fost și alte propuneri care, cu tot respectrul pentru cei care le-au compus, nu m-au convins).
Ducu Bertzi – Joc
Jacqueline – Trofeu
Romell Alaman – Galbenă
Fără Zahăr – Un colind culinar
Walter Ghicolescu – Foșnetul pașilor pierduți
Dacă ați avut răbdare să ascultați cele cinci piese, vă mulțumesc și vă invit să votați piesa care v-a plăcut cel mai mult în categoria Cea mai bună piesă folk a anului 2025. Dacă v-au convins, dați vestea mai departe, pentru a susține efortul nostru de a disemina muzica folk către o audiență cât mai mare.
Premiile ForeverFolk 2025 se votează în perioada 15 – 29 ianuarie 2026, începând și terminându-se la ora 12.00 și sunt organizate de Asociația InformART. Partenerul principal al evenimentului este Aqua Carpatica.
Felicia(19 January 2026 - 17:10)
Fosnetul pasilor pierduti
Madalina Rada(19 January 2026 - 18:35)
Romell Alaman – Galbena
Elena(19 January 2026 - 18:46)
Fosnetul pasilor pierduti
Anca Gabriela(20 January 2026 - 10:01)
Romell Alaman – Galbena
dan(20 January 2026 - 13:34)
Trofeu-Jaqueline-promovam si tinerele talente. multumesc
Alexe Andrei(20 January 2026 - 14:08)
Walter Ghicolescu – Foșnetul pașilor pierduți
Carmen Florea(20 January 2026 - 16:40)
Fosnetul pasilor pierduti
Dacian(20 January 2026 - 17:20)
Jaqueline – Trofeu