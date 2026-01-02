Festivalul Mediaș – Cetate Seculară 2026 reprezintă ediția cu numărul 40 a evenimentului de pe malul Târnavei, cel mai longeviv eveniment folk din România.
- două piese folk interpretate în limba română, durata maximă: 4 minute/piesă;
- Nu se acceptă negative;
- Nu se acceptă linkuri către platforme de streaming sau trimiterea fișierelor prin alte canale;
- se apreciază în mod deosebit compozițiile proprii.
Premiile Festivalului Mediaș – Cetate Seculară 2026
Vor fi acordate următoarele premii:
- Premiul I – TROFEUL “MEDIAŞ-CETATE SECULARĂ” – 2.500 lei
- Premiul II – 2.000 lei
- Premiul III – 1.500 lei
- Premiul special al juriului – 700 lei
- Premiul de popularitate (votul aparţine publicului spectator) – 700 lei
De asemenea, se vor mai acorda premii din partea sponsorilor/colaboratorilor. Organizatorii festivalului sunt Asociația Culturală Mediaș – Cetate Seculară, în parteneriat cu Primăria Mediaș și Asociația Mediaș 750 de ani.
