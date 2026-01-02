02 JAN

Mediaș – Cetate Seculară 2026

Festivalul Mediaș – Cetate Seculară 2026 reprezintă ediția cu numărul 40 a evenimentului de pe malul Târnavei, cel mai longeviv eveniment folk din România.

Perioada de înscriere în concurs se termină pe 10 ianuarie 2026, la concurs pot participa soliști și grupuri folk (maximum 4 persoane), cu vârsta minimă de 14 ani. Condițiile de participare în concurs sunt următoarele (regulamentul integral este disponibil aici și vă rugăm să îl citiți cu atenție):
  • două piese folk interpretate în limba română, durata maximă: 4 minute/piesă;
  • Nu se acceptă negative;
  • Nu se acceptă linkuri către platforme de streaming sau trimiterea fișierelor prin alte canale;
  • se apreciază în mod deosebit compozițiile proprii.
Înscrierea se face exclusiv online, prin completarea formularului de participare pe site-ul Asociației „Mediaș–Cetate Seculară” și transmiterea demo-ului audio (format MP3) la: contact@medias-cetateseculara.ro. Concurenții admiși (maxim 10) vor fi anunțați cel târziu pe 15 ianuarie 2025.

Premiile Festivalului Mediaș – Cetate Seculară 2026

Vor fi acordate următoarele premii:

  • Premiul I – TROFEUL “MEDIAŞ-CETATE SECULARĂ” – 2.500 lei
  • Premiul II – 2.000 lei
  • Premiul III – 1.500 lei
  • Premiul special al juriului – 700 lei
  • Premiul de popularitate (votul aparţine publicului spectator) – 700 lei

De asemenea, se vor mai acorda premii din partea sponsorilor/colaboratorilor. Organizatorii festivalului sunt Asociația Culturală Mediaș – Cetate Seculară, în parteneriat cu Primăria Mediaș și Asociația Mediaș 750 de ani.

