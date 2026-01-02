Episodul III de Am ascultat în 2025 acoperă lunile iulie - septembrie și, evident, am întârziat mult cu el, așa că intru abrupt în...

Iată și ultimul episod din Am ascultat în 2025, cu ce piese am descoperit între octombrie și decembrie. Încep cu Claudia Șerdan,...

Albume folk în 2025 este un inventar al albumelor apărute în zona de folk și adiacent. Pentru o piață muzicală în care albumele nu...

Festivaluri Folk 2026, calendarul celor mai importante evenimente folk din România, vine cu un nou format și anume doar recomandările...

După cum vă anunțam într-un articol anterior, Festivalul Mediaș - Cetate Seculară 2026 are loc pe 23 și 24 ianuarie 2026 în...

De asemenea, se vor mai acorda premii din partea sponsorilor/colaboratorilor. Organizatorii festivalului sunt Asociația Culturală Mediaș – Cetate Seculară, în parteneriat cu Primăria Mediaș și Asociația Mediaș 750 de ani.

Festivalul Mediaș – Cetate Seculară 2026 reprezintă ediția cu numărul 40 a evenimentului de pe malul Târnavei, cel mai longeviv eveniment folk din România.