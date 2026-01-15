Premiile ForeverFolk 2025 încep devreme în an pentru că 1) mi-e dor să îmi scoată ochii lumea că nu i-am pus pe-ai lor 2) nu mi-a mai sus nimeni demult că sunt lipsit de obiectivitate 3) am chef de scandal 4) nici una din variante. Ai zice că după 17 ani, lumea a mai înțeles că pot să accept alte păreri, dar nu orice părere. Eniueiz, ca să știți că părerile voastre contează – Elena Secrieru la tineri și Walter Ghicolescu la piesă sunt propunerile publicului cu care am fost de acord.
Pentru Cea mai bună piesă a anului m-am bazat pe seria de articole Am ascultat în 2025. Pentru Cel mai bun tânăr artist m-am bazat pe performanțele din festivalurile de folk. Pentru Cel mai bun album folk am ascultat albumele disponibile pe rețelele de streaming (Spotify și YouTube), că artiștii rar mai trimit albumele pe care le lansează. Pentru Artistul anului m-am uitat pe turneele făcute în acest an, pe albumele scoase și pe alte evenimente și proiecte în care artiștii s-au implicat în 2025. Pentru Evenimentul anului m-am uitat la bilete vândute, la promovarea făcută, la accesibilitatea lor.
Mi-aș dori:
- Să votați cu mintea și urechea, nu cu localitatea de domiciliu;
- Să dați șanse și altor nominalizați decât celor care v-au trimis pe această pagină – s-ar putea să descoperiți muzici care vă plac;
- Să intrați și să citiți ForeverFolk și când nu se votează Premiile ForeverFolk 2025, 2026 sau mai știu eu ce;
- Să îi sprijiniți pe artiști și mai concret – mergând la concerte, plătind bilet, cumpărând discuri și merchandising, abonându-vă la Patreon sau Buy me a coffe;
- Să reușim să asigurăm celui care câștigă premiul Liviu Nechita pentru cel mai bun tânăr artist un recital într-un festival din 2026.
Votează Premiile ForeverFolk 2025
Premiile ForeverFolk 2025 se votează în perioada 15 – 29 ianuarie 2026, începând și terminându-se la ora 12.00. Partenerul principal al evenimentului este Aqua Carpatica, organizator fiind Asociația InformART.
Cea mai bună piesă folk a anului 2025 - Muzica sufletului tau(18 January 2026 - 21:07)
