După cum vă anunțam într-un articol anterior, Festivalul Mediaș – Cetate Seculară 2026 are loc pe 23 și 24 ianuarie 2026 în Sala Traube din Mediaș. A venit momentul să vă anunțăm și ce recitaluri vor avea loc în cele două zile de festival.

Vineri, 23 ianuarie: Elena Secrieru (câștigătoarea ediției 2025), Florin Săsărman, Mircea Rusu, Emeric Imre Trio ;

(câștigătoarea ediției 2025), ; Sâmbătă, 24 ianuarie: Mircea Vintilă, Alifantis&Mirică – Gemini.

Biletele pentru cele două zile sunt disponibile pe IaBilet.ro, minorii sub 14 ani au acces gratuit și trebuie să fie însoțiți de un adult.. Prezentatorul festivalului va fi poetul Sorin Poclitaru. Vă reamintim că înscrierile în concurs se pot face până luni, 10 ianuarie 2026. Toate detaliile despre concurs sunt disponibile pe site-ul oficial al festivalului.

Despre Festivalul Mediaș – Cetate Seculară 2026

Prima ediție din cele 40 a avut loc în 1971, de-a lungul timpului oferind ocazia de a urca pe scenă unui număr important de tineri artiști ce ulterior au confirmat, devenind voci marcate ale genului în România: Maria Gheorghiu, Emeric Imre, Florin Săsărman, Maria Magdalena Dănăilă, Lea Muszka, Ion Cerchezan, Vasile Mardare. Organizatorii ediției 2026 sunt Asociația Culturală Mediaș – Cetate Seculară, în parteneriat cu Primăria Mediaș și Asociația Mediaș 750 de ani. Iar în loc de concluzii, o mostră de ce puteți vedea pe scena de la Traube.