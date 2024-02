Pentru că a prins bine episodul Colindul părinților, am zis să mai facem unul similar pentru un alt text al lui Sorin Poclitaru, mai exact Tu n-ai habar. Și o să încep cu o variantă recitată de Adi Bezna, cred că e prima variantă a textului pe care am ascultat-o. Apoi variantele imaginate de mai mulți folkiști – Florin Camen, Vali Petcu, Nelu Pitic și Dan Pantiș. Mai există una sau două, dar am zis că rămân la cele orchestrate și de o calitate decentă.

Așteptăm în comentarii care din variantele textului alăturat vă place mai mult și de ce.

Tu n-ai habar cât de frumoasă eşti

Nici eu nu te-aş putea nicicum descrie

Mirată ca un fulg de păpădie

Purtat prin cer de aripi îngereşti

În palme să te prind aş vrea să pot

Şi să îţi suflu aer cald pe gene

Cu buzele-mi să te măsor, alene

Şi să te-nchid în ochii mei de tot

Să te adorm şi-n somnul tău de prunc

Să vină spiriduşii să-ţi slujească

Sub sânul stâng, o insulă să-ţi crească

Şi un ocean în care să m-arunc

Tu n-ai habar că te visez mereu

Chiar şi atunci când suntem împreună

Că nu mă satur, că nu mă satur să aud cum sună

Sărutul tău, lângă sărutul meu.

Tu n-ai habar cât de frumoasă eşti

Iar mie vorbele îmi sunt sărace

În mine un nor de fluturi se desface

Şi te iubesc, şi te iubesc ca-n vechile poveşti.

Florin Camen

Vali Petcu

Nelu Pitic

Dan Pantiș