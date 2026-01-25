Dacă într-un articol precedent vorbeam de cea mai bună piesă, articolul de azi are ca subiect categoria Cel mai bun tânăr artist folk în 2025. Sunt patru artiști nominalizați – doi solo – Elena Secrieru și Alma Lorena Andronache, două duo-uri – Glas și Mixed Feelings. Am remarcat, scriind acest articol, că avem multe fete implicate, ceea ce e neobișnuit pentru un gen muzical dominat, ani de-a rândul, de bărbați. Dacă Elena vine dintr-o zonă de folk clasic, Alma a început cu muzica ușoară înainte de a veni la folk, Daria (Glas) a fost la Vocea României, iar Mixed Feelings cochetează cu muzica jazz. Așadar avem diversitate, ceea ce mă bucură tare.

I-am rugat pe cei patru artiști să îmi dea o scurtă biografie a lor și câte o înregistrare, pe care vă invit să le citiți și să le ascultați. Dacă vă conving, vă invit să votați Cel mai bun tânăr artist folk în 2025.

Elena Secrieru este o tânără de 18 ani cu o mare pasiune pentru muzică, în special pentru muzica folk. În muzica folk îl are ca profesor coordonator pe domnul Pleșu Constantin Corneliu, care, de altfel, coordonează și grupul folk DACII LIBERI din care face parte și cu care cântă prin țară. Cântă de aproximativ 5-6 ani la diferite instrumente precum blockflote, pian, chitară, flaut, caval (și voce). A participat la multe concursuri si cele mai importante premii câștigate au fost:

Trofeul festivalului BISTRIȚA FOLK 202

Mediaș- Cetate Seculară 2025 – Trofeul festivalului

Capitala Muzicală, Sibiu 2024 – Trofeul secțiunii individual – folk

Festivalul ION CHIRIAC, Vaslui 2024 – Premiul special ION CHIRIAC

Mai cu folk, Vaslui 2024 – Premiul de creație

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL ADRIAN PĂUNESCU, CRAIOVA 2023 – mențiune

Capitala Muzicala, Sibiu 2023 – Premiul 1

ANA LU MANOLE, Curtea de Argeș, 2025 – Locul 1

Coloana infinitului, Tg. Jiu 2025 – locul 2.

Alma Lorena Andronache are 15 ani și este elevă în clasa a IX-a la Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” din Ploiești. Este interpretă de muzică folk, pasionată de muzică, cântând de la vârsta de 8 ani și continuând să se perfecționeze la chitară. A participat la numeroase festivaluri și concursuri naționale de muzică folk – obținând numeroase premii și trofee.

Frumoasa poveste a trupei Glas (Daria Rotaru și Claudiu Benga) începe în copilărie, când fiecare dintre ei și-a descoperit pasiunea pentru muzică. Destinele lor s-au intersectat în același liceu, iar prietenia dintre noi a evoluat puternic. Pasiunea comună pentru muzică a devenit catalizatorul formării trupei Glas, aducând nu doar note armonioase, ci și o legătură strânsă între ei. Amândoi, cu experiența muzicală anterioară, aduc un element unic în amestecul sonor al trupei. Printre performanțele lor se numără, pe lângă numeroase recitaluri în cadrul diverselor evenimente culturale:

MARELE PREMIU – Festivalul de Baladă și Folk Târgu Jiu 2024

MARELE PREMIU – Festivalul Național de Muzică Folk „Trivale Fest” 2025

LOCUL I – Festivalul Național de Muzică Folk „Trivale Fest” 2024

LOCUL I – Concursul de Interpretare și Compoziție „Battle of the Bands” Brașov 2023.

Pe cei din grupul Mixed Feelings (Mara Ionescu și Cristi Hampu) i-am descoperit la Brăla, în noiembrie 2025, am aflat și de celelalte premii câștigate în festivaluri:

Premiul 1 la Festivalul Național ,,Toamna Baladelor” 2024

Marele Premiu, Chira Chiralina 2025, Brăila;

Premiul I, Seri Melancolice Eminesciene 2025, Ipotești;

Premiul I, Floare de Colț 2025, Sighetu Marmației.

Mara-Adriana Ionescu are 18 ani, e pasionată de jazz, folk și pop, vine din București și studiază la Colegiul Național de Muzică ,,George Enescu”(canto jazz), iar de la vârsta de 8 ani studiază canto pop. Are nenumărate premii în festivaluri din anii precedenți precum: premiul 1 la ,,Elite Musicians International Competition” 2025 – categoria jazz sau premiul 1 la Festivalul Național ,,Schertzo” 2025 – categoria jazz. Cristian-Andrei Hampu are 19 ani, a terminat Liceul Teoretic ,,Marin Preda” din București, e pasionat de chitară clasică, jazz, folk și metal. A terminat ,,Școala de Artă” pe chitară clasică. De asemenea, a participat la nenumărate concursuri de chitară unde a obținut premii precum: Premiul 1 la International Guitar Competition ,,Eduard Pamfil”2024 sau Premiul 1 la Festivalul Național ,,Schertzo” 2024.

Pentru Premiile ForeverFolk 2025 puteți vota până 29 ianuarie 2026, începând și terminându-se la ora 12.00 și sunt organizate de Asociația InformART. Partenerul principal al evenimentului este Aqua Carpatica.