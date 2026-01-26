Festivalul Național Mediaș – Cetate Seculară 2026 și-a desemnat în weekend laureații, după 2 zile în care muzica folk și iubitorii săi deopotrivă au umplut Sala Traube din Cetatea Luminii. 10 concurenți și-au disputat premiile puse în joc de organizatorii evenimentului și anume Primăria Mediaș, Asociația Mediaș – Cetate Seculară și Asociația Mediaș 750.

Juriul festivalului Mediaș – Cetate Seculară 2026, alcătuit din Florin Săsărman (președinte), Adela Deac Cristea (cantautor, președinte Asociația Mediaș – Cetate Seculară) și subsemnatul, Marius Matache (cantautor, mare dragoman la ForeverFolk) a stabilit, pe baza prestației tinerilor artiști, următoarele premii:

Trofeul „Mediaș – Cetate Seculară”: Grupul Frații Călin (Bârlad)

(Bârlad) Premiul II: Nicoleta Teodora Matean (Bistrița)

(Bistrița) Premiul III: Nicolae Călin (Bârlad)

(Bârlad) Premiul Special al Juriului: Adriana Mărginean (Mediaș)

(Mediaș) Premiul de Popularitate: Teodora Anechite (Bârlad)

(Bârlad) Premiul Asociației Mediaș – Cetate Seculară: Alma Lorena Andronache (Ploiești)

(Ploiești) Premii ale sponsorilor: Alina Covaci (Cluj-Napoca), Bianca Maria Constantinescu (Rovinari), Tudor Rareș Miron (București), Beatrice Dumitriu (Bârlad).

Mircea Vintilă și Nicu Alifantis, prezenți în recital, au primit plachete aniversare în semn de apreciere pentru cei peste 50 de ani de carieră artistică.

Sponsorii ediției cu nr. 40 au fost: Cantacuz Invest (Sponsor principal), alături de Cofetăria Raema, Sindicatul Transport Gaz Mediaș, Print Group Serv SRL București, Rubia – Cafea cu Suflet, Biroul Notarilor Publici Asociați Cristea, Centrul Medical SMD Copșa Mică, Contrast Publicitate, Roartizan și Meditur.