După cum am anunțat deja, se votează Premiile ForeverFolk 2023, iar una din categorii este Cea mai bună piesă folk a anului 2023. Și, ca în fiecare an, am zis că ar fi util să vă și prezint cele trei piese mai în detaliu, cu tot cu linkuri să le puteți asculta. Ce mi se pare foarte interesant este că două din piese sunt produse chiar de artiștii ce le compun.

Mie nu îmi plac, de obicei, înregistrările cu piese doar voce și chitară. E drept, aici sunt 2 chitări înregistrate (hahaha!). Dar aici vorbim de un sound “elisabetan”, cam cum sună Sting pe Songs from the labyrinth cu lăuta (e și meritul corzilor de plastic, care sună într-un mare fel). Mesajul e unul incisiv, așa cum trebuie să fie folkul, e o parabolă excelentă la Om Bun a lui Dan Andrei Aldea, astfel că am fost convins rapid că merită nominalizată piesa. Dan Manciulea și Om Rău sunt prima propunere.

Ca și în anii trecuți, Romell Alaman m-a convins cu cifrele, pentru că Gând de om a strâns peste 16.000 de vizualizări, ceea ce la folk, într-un singur an, e foarte bine (doar Fără Zahăr fac minuni de-alea de 500k pe an cu piese noi). Romell reușește, prin producție, să îmbrace foarte frumos niște piese altfel relativ liniare, le dă balansul potrivit, starea adecvată, te face să asculți cu plăcere. Dovadă rezultatele în cifre și nominalizarea la Cea mai bună piesă folk din 2023.

Chiar dacă Hristoșii nimănui a lui Ovidiu Mihăilescu e rezultatul nominalizării publicului la postarea noastră de pe facebook, vreau să vă spun că albumul Scrisoare de pe Marte este unul care suna foarte bine, e făcut cu Gelu Ionescu, clăparul de la Vama și din Brambura, trupa de acompaniament a lui Mircea Vintilă. Piesa face parte din acea categorie de piese care demonstrează că e nedrept să îl considerăm pe Ovidiu un artist de piese amuzante. Sensibilitatea lui e greu de egalat uneori, aici vorbim de un mesaj puternic

La ora la care publicăm acest articol, e o diferență de 5 voturi între primii doi clasați, vă reamintesc că puteți vota aici până pe 18 mai, ora 16.00. Să câștige cel mai bun, dar invitația mea este să ascultați toate cele trei piese și să îmi spuneți cum vi se par.