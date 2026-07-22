După ce anul trecut a găzduit Baricada Folk, locul numit Tărâmul Cerbilor de la Turceni invită din nou iubitorii de muzică folk și rock la Folk&Rock Acustic, un weekend plin de muzică bună. Spectacolele celor două seri încep la ora 19.30, iar duminică gazdele vă invită la un brunch intitulat masă gorjenească. Și ca să nu prelungim suspansul, haideți să descoperim artiștii care vor susține recitaluri pe scena evenimentului din Oltenia.

Recitaluri Folk&Rock Acustic

Vineri, 21 august: Marius Matache, OCRU, Dan Helciug&Emil Chican, White Mahala, IRIS

Sâmbătă, 22 august: Ovidiu Mihăilescu, Cătălin Stepa&Aurelian Epuraș, Adrian Bezna, Ada Milea&Elena Albu, Alifantis&Mirică – Gemini.

Biletele și abonamentele sunt disponibile pe site-ul Tărâmul Cerbilor. Ele costă 150 de lei/zi sau 275 de lei pentru toată perioada festivalului pentru adulți și reduse pentru copii. Cazarea este posibilă cu cortul, cu rulota proprie sau în cele două căsuțe ale complexului Tărâmul Cerbilor.