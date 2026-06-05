După 10 ediții, mă temeam că Sorin o să renunțe, astfel că Târgul Național de Folk “Vasile Mardare” 2026 era cumva sub semnul întrebării. Iată că reușește să ducă tradiția mai departe și să genereze încă un eveniment când și ne amintim de Vasile Mardare, și ne întâlnim cu prietenii și colegii de breaslă. Târgul are loc în acest an în perioada 4-6 septembrie, evident la Gura Humorului.

Târgul Național de Folk “Vasile Mardare” 2026 – recitaluri

În cele trei zile de festival, prezentatorul și gazda acestui eveniment va chema pe scenă următorii artiști:

Vineri, 4 septembrie: Elena Secrieru, Romică Brunchi, Cosmin Vaman, Jul Baldovin, Dan Vană, Cristian Buică, Mircea Vintilă ;

; Sâmbătă, 5 septembrie: Dacii Liberi, Ovidiu Mihăilescu, Magda Puskas&Rareș Suciu, Adrian Bezna, Mircea Baniciu&Friends;

Duminică, 6 septembrie: Cristina Mardare, Marius Matache, Daniel Iancu, Cătălin Stepa&Aurelian Epuraș, Alifantis&ZAN.

Dacă recitalurile v-au convins, biletele și abonamentele sunt disponbile pe AmBilet.RO și momentan au preț de pre-sale, există bilete de o zi (50 lei/zi), iar abonamentele costă 140 lei. Luați-le din timp și veniți să vă bucurați de muzică.

Am vrut să închei articolul cu o piesă apărută în acest an și am realizat că doar eu am scos o piesă nouă. Aia e, mă laud singur.