Întregalde Folk 2026 are loc în perioada 9-11 iulie 2026 la Ivănis, comuna Întregalde, județul Alba. Lista artiștilor ce vor onora acest eveniment al cărui merit îi revine, într-o proporție semnificativă, lui Stelian Maria (folkistul român stabilit de ani de zile în Suedia) este una extrem de generoasă:

Daniel FăT, Adriana Maria Andreica, Trupa DE CE (Radu Catalin Gratianu, Dan Banica, Cristina Plesa), Tudor Maria, Dan Manciulea, Viorel Marinache, Dana Florian, Grupul Motto (Daniel Cristea, Bogdan Suciu, Adela Deac), Marius Catalan, Cezar Popescu, Red Ravine (Iulian Munteanu, Besoiu Valentin Florin) Deny Crainiceanu, Corina Ofelia Corpodean, Antonio si Iulian, Bogdan Dragus si Eduard Mociran, Raluca Cismaru, Eugen Avram, Cristi Dumitrașcu, Marius Matache.

Responsabil cu sunetul este Mihai Croco Manea. Evenimentul a demarat în 2013, în Munții Trascăului și îmi aduce aminte de tabăra de la Calafat și Dan Vană, omul care de ani de zile strânge zeci de folkiști pe malul Dunării. Pentru mine este prima oară când ajung la Întregalde Folk. Stelian Maria este stabilit de ani buni în Karlshamn, Suedia, un oraş port la ţărmul Mării Baltice și a fost unul din artiștii Pieței Universității din 1990.