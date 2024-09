Pentru că partea muzicală a evenimentului Povestea Vinului la Mediaș 2024 are un puternic caracter folk (adică zona noastră de activitate), dar include și artiști prieteni (vezi grupul Dinamic), ne-am gândit că ar fi frumos să anunțăm și noi lista recitalurilor din cele două zile de eveniment. De altfel, noi am povestit despre eveniment și în anii trecuți, semn că be plac tradițiile. De asemenea, salutăm inițiativa organizatorilor de a invita foarte mulți artiști locali, ajutând astfel la dezvoltarea ecosistemului artistic local.

În afară de muzică, la Povestea Vinului la Mediaș 2024 vă puteți bucura de masterclassuri legate de industria vinului (Explorare senzorială a vinului, Comunicare vizuală pentru profesioniștii din domeniul Horeca etc.) degustări, prezentări ale unor crame sau produse ale lor sau conexe (trabucuri, băuturi spirtoase etc.). Iar dacă o prindeți pe Ioana Pătrășcoiu la treabă, sigur puteți beneficia și de un tur ghidat al Bisericii Sf. Margareta.

Printre cramele prezente la Mediaș se numără Budureasca, Chateau Cristi, Chateau Vartely, Cotnari, Domeniile Prince Matei, Domeniile Franco-Române (DFR), Gramofon Wine, Hermeziu, Jidvei, Liliac, Metamorfosis, Crama Mircești, Domeniile Sâmburești, Via Viticola Sarica Niculițel, Tenuta Ulisse, Villa Vinèa, Vinarte, dar și distribuitori ca Vinimondo sau Produse Moldovenești. Și, ca să nu mai lungim povestea (cu excepția celei a vinului când îl beți spritz), iată ce artiști vă vor bucura în cele două zile…. de poveste.

Artiști în recital la Povestea Vinului la Mediaș 2024

Sâmbătă, 14 septembrie

17.30 Trupa ADHOC ;

; 18.30: Virgil Suciu ;

; 19.45: Gogoșanu&Praz’n’Blues ;

; 20.45: Marius Matache ;

; 21.30: Paula Selling și Vlad Miriță.

Duminică, 15 martie

17.30: Raul Pop;

18.00: Vasile Pădur e

e 18.45: Grupul Motto ;

; 19.45: Grupul Impact ;

; 20.45: Grupul Dinamic.

Organizatorii evenimentului sunt The Wine Corner și Hanul Greweln, având ca partener principal Primăria Municipiului Mediaș.