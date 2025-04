Am ascultat în 2025 este încercarea mea de a asculta și de a analiza piesele nou-apărute care ajung la mine (mi le puteți trimite ca link de YouTube/Spotify pe contact[@]foreverfolk.com fără probleme), încercând să dau și feed-back, atât cât mă pricep (nu sunt vreun geniu, dar am ascultat un pic de muzică și am 5 albume la care am lucrat cu niște oameni de la care ai ce să înveți). Ca să nu avem dubii sau vorbe după, există și varianta să nu îmi placă piesa, plus că experiențele din ultima vreme mă fac să îmi treacă gândul de a fi amabil și a face gesturi frumoase. În plus, e posibil ca acest exercițiu să îmi fie de ajutor când vom alege piesele pentru cea mai bună piesă din 2025, că avem deja o listă de piese ascultate și judecate. Nu în ultimul rând, dacă distribuiți voi, care citiți acest articol, ajutăm la popularizarea unor piese folk. Probabil o dată la trei luni voi publica un astfel de articol, că am încercat lunar și nu a funcționat.

1. Karina Muntean – Patima

Nu cred că o cunosc personal pe tânăra artistă din Bistrița (pare o pepinieră nesfârșită de talente feminine – Alexandra Sidor, surorile Matean, Dianna Porca etc.), am văzut piesa la mama ei. Orchestrația e curajoasă, are așa un iz de Tarantino, ceea ce nu mă deranjează, nefiind vreun habotnic în ceea ce privește cum trebuie să sune folkul. Mi se pare cumva potrivită cu tema piesei intitulate sugestiv Patima, pe versuri de Alexandru Macedonski, iar vocea exprimă pasiunea extremă (la asta mă duce cu gândul ideea de patimă). Ce nu îmi place: pe refren, vocea atât de clară de pe strofă devine ușor neclară, sincer, abia la al doilea refren m-am prins că spune Patima din mine (primul cuvânt nu se înțelegea).

2. Romell Alaman – Ploaia florilor

Pe Romell îl știu de ani buni și e unul din oamenii pe care îi apreciez foarte tare pentru faptul de a-și produce singur muzica. În plus, este într-o permanentă explorare de sunete, recent a realizat un album înregistrat integral în pădure în România, intitulat Baladiera și finanțat exclusiv de fanii săi. Ca unii care a făcut asta (fundraising pentru Alchimie) salut inițiativa și vă recomand cu drag materialul. Întreaga carcasă pentru CD este realizată manual și tăiată cu laser din lemn, cumpărătorul primind: cutia, albumul (CD), versuri tăiate cu laser pe hârtie de bumbac, un fel de autocolant sau tatuaj temporar, Bilet de 5 bucăți de lemn cu un link gravat către descărcare digitală video. Linkul nu va expira niciodată. Descărcarea va conține fișiere video, fișiere audio și 3 melodii suplimentare înregistrate în studio. Poate fi achiziționat aici.

Astăzi însă am ascultat și vă propun piesa Ploaia florilor. Orchestrația e simplă, aerisită, îmi place sound-ul, compoziția instrumentală (deși armonic piesa e simplistă). E ușor liniară, menține același sound cap-coadă, chiar dacă autorul încearcă să mai balanseze prin adăugarea instrumentelor, dar e și cumva o amprentă a lui Romell.

3. Cezar Popescu – A despicat Cotnarul mersul vremii

Cezar Popescu a pregătit pentru 2025 un album intitulat La braț cu poeții ieșeni, iar piesa care deschide albumul se intitulează A despicat Cotnarul mersul vremii, pe versuri de Valentin “Val” Talpalaru. Albumul include 12 piese, e disponibil pe streaming (Spotify, YouTube etc.). Piesa pe care vă invit să o ascultați are o orchestrație discretă, acustică, îmi place vocea foarte tare, scoasă în față așa cum îi stă bine folkului. Am o singură obiecție, e un pic cam lungă pentru radio (aproape 5 minute, intro și coda fiecare câte 30 de secunde, aș fi redus măcar finalul). Felicitări, Cezar, pentru album, voi încerca să îl ascult pe tot.

4. Romell Alaman – Un om

O a doua piesă de la Romell Alaman, intitulată Un om, ce a strâns în mai puțin de o lună peste 16.000 de vizualizări (că tot știți că îmi plac cifrele). Aceeași orchestrație minimalistă, chitară și pian, plus niște sunete/sample-uri foarte interesante, ce condimentează piesa.

5. Ovidiu Mihăilescu – Sunt ostenit

Și Ovidiu Mihăilescu are album nou, intitulat Hotel Dumnezeu, de pe care am descoperit piesa Sunt ostenit, pe versuri de Spiridon Popescu. Nu se întâmplă des ca Ovidiu să scrie pe versurile altora, el fiind un foarte bun și foarte prolific poet. Îmi plac construcțiile armonice și orchestralul piesei, dar recunosc că nu îmi place foarte tare înregistrarea vocii lui Ovidiu, îmi dă o stare ciudată, voi vedea pe celelalte piese dacă e doar piesa de față și starea ei.

6. Mirela Potopea – Floare de dor

Piesă nouă și de la Mirela Potopea, despre care am aflat cu această ocazie că lucrează la un nou album (tot cu Dan Manciulea, ca și primul), semn că primul i-a dat elan. Varianta de față e doar chitară și voce, ceea ce nu o avantajează foarte tare. Piesulică de primăvară, cu floricele (clipul), la care autoarea semnează și versurile.

7. Glad Condor – A little bit of love

Glad Condor mi-a trimis el piesa (m-a întrebat foarte politicos înainte dacă poate să îmi trimită). Știam numele, dar nu știam ce cântă, am descoperit un artist cu un sound proaspăt, actual, cu o orchestrație minimă, dar foarte potrivită cu piesa. Nu mă deranjează că e în engleză piesa, vocea e foarte bună, Glad, încântat de cunoștință, spor la cântat cât mai mult (am văzut că e pe afiș la Noaptea Menestrelilor 2025, vom reveni și noi cu informații despre festival). Până atunci, vă invit să ascultați piesa A little bit of love.